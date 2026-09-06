Barcelona tendrá que visitar a Valencia en el Mestalla este domingo 6 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga EA Sports. El encuentro comenzará a las 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT / 9:15 a. m. CT y 8:15 a. m. MT en Estados Unidos y 4:15 en España. En territorio estadounidense, el duelo será emitido por ESPN Deportes y ESPN+. Los azulgranas están invictos en el campeonato y demostrando un gran nivel tanto en la ofensiva como en la defensiva.

En la última jornada, Barcelona derrotó 2-0 al Athletic Club. En este compromiso, el conjunto de Hansi Flick estuvo sólido y aprovechó las ocasiones que se presentaron. Lamine Yamal y Raphinha son sus principales cartas en la ofensiva. Rodri se está afianzando en el medio campo y Pedri es el conductor.

Valencia, por su parte, no empezó bien el campeonato. Tienen un punto y necesitan sumar de local para empezar a escalar lugares, sobre todo para calmar los cuestionamientos de los hinchas. André Almeida es el encargado de conducir la ofensiva del equipo.

BARCELONA, 19/03/2023.- Los jugadores del FC Barcelona celebran la victoria tras el encuentro correspondiente a la jornada 26 de Liga en Primera División que FC Barcelona y Real Madrid disputaron hoy domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta. / Enric Fontcuberta.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona — Valencia en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia en vivo por LaLiga 2026

Fecha: Lunes, 6 de septiembre de 2026

Lunes, 6 de septiembre de 2026 Partido: FC Barcelona vs. Valencia, por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27

FC Barcelona vs. Valencia, por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 Hora en Estados Unidos: 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT / 9:15 a. m. CT y 8:15 a. m. MT.

10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT / 9:15 a. m. CT y 8:15 a. m. MT. Canal en Estados Unidos: ESPN Deportes (español) / ESPN Select (inglés)

ESPN Deportes (español) / ESPN Select (inglés) Streaming: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App

Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App Estadio: Mestalla, Valencia (España)