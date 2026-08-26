CD Marathón se medirá contra Real Estelí por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 26 de agosto en el Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras, a las 6:30 p.m. (horario local) y en Estados Unidos a las 7:30 p.m. (CT), 8:30 p.m. (ET), 6:30 (MT) y 5:30 p.m. (PT). Este partido es clave porque ambos equipos están disputando el pase a la siguiente fase del campeonato continental.

Real Estelí se encuentra en la segunda casilla del Grupo B con seis puntos tras ganar dos partidos y empató un compromiso. Anotó cinco goles, pero recibió tres tantos. Una muestra de que es un equipo que tiene argumentos en la ofensiva, pero sufre en la defensa.

Por su parte, CD Marathón está tercero con cuatro puntos. Ganó un partido, perdió y empató un duelo. Anotó tres goles y recibió un tanto. Es un equipo ordenado, que prioriza mantener el equilibrio tanto en la defensa como en el ataque.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Marathón vs. Real Estelí por la Copa Centroamericana 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Cómo ver ESPN el partido Marathón vs. Real Estelí?

En Honduras, Nicaragua y algunos países de Centroamérica, el partido entre Marathón vs. Real Estelí será transmitido EN VIVO por ESPN.

Si estás en Honduras, sintoniza estos canales para que puedas disfrutar la programación de ESPN y el partido entre Marathón vs. Real Estelí.

Tigo Honduras: 302 HD

Claro TV Honduras: 1200 HD / 203 SD

Sky: 551

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Marathón vs. Real Estelí?

En América Latina (Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil) y Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Jamaica y entre otros países), el partido entre Marathón contra Real Estelí estará disponible por Disney Plus.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Honduras USD 6.49 Nicaragua USD 12,49 Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $16.99 Paraguay USD $16.99 Bolivia USD $16.99

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Marathón vs. Real Estelí por la Copa Centroamericana 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

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Horario, TV y dónde ver Marathón vs. Real Estelí

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026

Miércoles 26 de agosto de 2026 Horario: 6:30 p.m. (Honduras)

6:30 p.m. (Honduras) Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Francisco Morazán

Francisco Morazán Ciudad: San Pedro Sula.