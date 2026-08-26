CD Marathón se medirá contra Real Estelí por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 26 de agosto en el Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras, a las 6:30 p.m. (horario local) y en Estados Unidos a las 7:30 p.m. (CT), 8:30 p.m. (ET), 6:30 (MT) y 5:30 p.m. (PT). Este partido es clave porque ambos equipos están disputando el pase a la siguiente fase del campeonato continental.
Real Estelí se encuentra en la segunda casilla del Grupo B con seis puntos tras ganar dos partidos y empató un compromiso. Anotó cinco goles, pero recibió tres tantos. Una muestra de que es un equipo que tiene argumentos en la ofensiva, pero sufre en la defensa.
Por su parte, CD Marathón está tercero con cuatro puntos. Ganó un partido, perdió y empató un duelo. Anotó tres goles y recibió un tanto. Es un equipo ordenado, que prioriza mantener el equilibrio tanto en la defensa como en el ataque.
¿Cómo ver ESPN el partido Marathón vs. Real Estelí?
En Honduras, Nicaragua y algunos países de Centroamérica, el partido entre Marathón vs. Real Estelí será transmitido EN VIVO por ESPN.
Si estás en Honduras, sintoniza estos canales para que puedas disfrutar la programación de ESPN y el partido entre Marathón vs. Real Estelí.
- Tigo Honduras: 302 HD
- Claro TV Honduras: 1200 HD / 203 SD
- Sky: 551
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Marathón vs. Real Estelí?
En América Latina (Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil) y Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Jamaica y entre otros países), el partido entre Marathón contra Real Estelí estará disponible por Disney Plus.
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Horario, TV y dónde ver Marathón vs. Real Estelí
- Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
- Horario: 6:30 p.m. (Honduras)
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Francisco Morazán
- Ciudad: San Pedro Sula.