Jairo Rúa
Jairo Rúa

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue subiendo de intensidad con el duelo entre la selección de Costa de Marfil y el combinado nacional de Noruega, programado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), para las 14:00 horas ET / 11:00 horas PT. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en cualquier lugar de Sudamérica? Sigue la señal oficial de ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena.

FOX Sport transmite el partido entre Noruega vs. Costa de Marfil en vivo y en directo este martes 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
FOX Sport transmite el partido entre Noruega vs. Costa de Marfil en vivo y en directo este martes 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Colombia vs. Portugal que se realizará este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 que se realizará en Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 que se realizará en Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

Disney+ Premium: precios

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
Venezuela USD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO

Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026: día, horarios, canales y dónde juegan

DetalleInformación
PartidoColombia vs. Portugal
Horarios6:30 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador)
CompeticiónCopa Mundial de la FIFA 2026
GrupoFase de grupos - Jornada 3, Grupo K
SedeHard Rock Stadium, Miami.
ÁrbitroAlireza Faghani (Australia)
HistorialSerá la primera vez que ambos equipos se enfrenten.

Portugal y Colombia juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada sabatina. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.

GOL CARACOL, CANAL RCN, WIN SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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