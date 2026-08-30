El clásico llega temprano en el Clausura, pero encuentra a Peñarol y Nacional en un momento en el que cada punto empieza a pesar. El aurinegro llega con una ventaja de un punto sobre su rival en la tabla y con un partido menos, además de mantener una diferencia más amplia en la Tabla Anual. El Bolso, en cambio, tiene ante sí la posibilidad de recortar terreno en un partido que siempre altera el rumbo del campeonato, aun cuando recién se transita la cuarta fecha. Este domingo 30 de agosto, el Campeón del Siglo estará colmado y reservado exclusivamente para la hinchada local cuando ambos vuelvan a encontrarse a partir de las 15:30 horas de Montevideo.

¿Quieres ver Peñarol vs. Nacional en vivo por televisión o desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV? La transmisión podrá seguirse a través de las señales y plataformas oficiales habilitadas en cada territorio, con Disney+ Premium como una de las alternativas online para acceder a la programación deportiva de ESPN. Aquí te contamos dónde encontrar los canales y qué opciones existen para seguir una nueva edición del partido más importante del fútbol uruguayo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Peñarol vs. Nacional por el Torneo Clausura 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los aficionados pueden acceder a sus señales mediante los diferentes operadores de televisión de paga disponibles en cada territorio.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney+ Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney+ Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney+ Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney+ México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney+ Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney+ Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney+ Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney+ Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney+

La disponibilidad de las señales puede variar según el operador y el paquete contratado por el usuario. Por eso, es recomendable revisar previamente la guía de programación antes del inicio del encuentro.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Peñarol vs. Nacional?

ESPN 2 también forma parte de la oferta deportiva disponible en diferentes países de Latinoamérica y puede encontrarse a través de diversos operadores de televisión. La señal también está integrada a la oferta de streaming de Disney+.

País ESPN 2 Streaming Argentina Antina, DirecTV, Telecentro, Cabletel, Gigared, Express, Telered, Flow, Claro TV y Movistar TV Disney+ Chile DirecTV, Movistar TV, Entel, Tuves HD, VTR, Claro TV, Zapping TV, Gtd/Telsur y WOM Disney+ Colombia DirecTV, Movistar TV, Click HD, Claro TV, Tigo, Colcable y Conexión Digital Disney+ Ecuador DirecTV, Grupo TV Cable y Claro TV Disney+ Perú DirecTV, Movistar TV y Claro TV Disney+ Uruguay DirecTV, Cablevisión y Flow Disney+ Venezuela Simple TV, Movistar TV, Inter Satelital, CANTV, Intercable, Netuno, Vencable y TV Zamora Disney+ Paraguay Personal TV HD, Tigo, VCC, Flow, Claro TV y Copaco Disney+ Bolivia Entel, Inter Satelital, Tigo y AXS+ Disney+ México Sky, Dish, Star TV, Megacable, Izzi, Wizz, Totalplay y Xview+ Disney+

En cada país, la numeración de ESPN 2 depende del sistema de televisión contratado, por lo que conviene comprobar el dial correspondiente en la guía de cada operador.

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Peñarol vs. Nacional? Precios por país

Para seguir la programación deportiva completa de ESPN mediante streaming, Disney+ ofrece su plan Premium. Este paquete incluye todos los canales lineales de ESPN y los eventos deportivos exclusivos disponibles en la plataforma.

País Disney+ Premium mensual Disney+ Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Los precios corresponden a la referencia incluida en la plantilla y pueden cambiar con el tiempo o variar cuando la suscripción se realiza mediante terceros.

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ cuenta con distintos planes de suscripción. La principal diferencia para los aficionados al deporte está en el acceso a la programación de ESPN.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar ofrece:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales ESPN y ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas en dispositivos compatibles

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN

Todos los canales lineales de ESPN y eventos exclusivos

Video hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

La diferencia principal para quienes buscan una cobertura deportiva más amplia está en el acceso al catálogo completo de ESPN, disponible dentro del plan Premium.

Horario, TV y dónde ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

Fecha: domingo 30 de agosto de 2026

Partido: Peñarol vs. Nacional

Competencia: cuarta fecha del Torneo Clausura 2026

Hora en Uruguay: 15:30

Argentina: 15:30

México: 12:30

Perú, Colombia y Ecuador: 13:30

Estados Unidos: 14:30 ET / 13:30 CT / 12:30 MT / 11:30 PT

TV: ESPN, según disponibilidad territorial

Streaming: Disney+ Premium

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo

Público: solo hinchas de Peñarol

Entradas: agotadas

Árbitro principal: Gustavo Tejera