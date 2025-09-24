El esperado choque de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se vivirá este miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:30 (hora de Argentina), 20:30 (hora de Chile y Bolivia) y 19:30 (hora de Perú y Colombia) cuando Palmeiras reciba a River Plate en el Allianz Parque (Arena Palestra Itália). El duelo será transmitido tanto por televisión como por streaming, lo que permite a los hinchas elegir entre verlo en TV a través de Fox Sports o ESPN, o seguirlo online en Disney+ Premium.

Este enfrentamiento entre dos gigantes del continente revive su memorable semifinal de 2021 (edición 2020), cuando Palmeiras avanzó en una dramática llave. En aquella ocasión, el Verdão ganó el partido de ida 3-0 en Argentina, antes de que el ‘Millonario’ respondiera con un 2-0 en São Paulo, pero no fue suficiente para remontar.

Ambos equipos llegan a este duelo con impresionantes rachas, aunque River sufrió recientemente una derrota liguera 2-0 ante Atlético Tucumán. Sin embargo, antes de eso, el equipo de Marcelo Gallardo se mantenía invicto en 12 partidos en todas las competiciones y mostró un temple de acero al superar a Libertad de Paraguay en una difícil tanda de penales en octavos. Ahora, en el Clásico de Copa, River Plate busca redención tras su último encuentro directo, que terminó con victoria de Palmeiras 2-1.

Por su parte, Palmeiras se presenta como uno de los grandes favoritos, manteniendo un impresionante invicto en esta edición de la Libertadores. Los brasileños han demostrado su poderío ofensivo y llegan con una racha de siete partidos sin perder, destacando su reciente goleada 4-1 sobre Fortaleza en el Brasileirão. En octavos, la escuadra dirigida por Abel Ferreira tuvo un camino mucho más sencillo al despachar a Universitario de Perú con un contundente 4-0 en el partido de ida, lo que les permitió rotar jugadores clave.

El Palmeiras también está inmerso en una lucha por el título del Brasileirão, y cuenta con figuras determinantes como Vitor Roque, quien ya ha demostrado su capacidad goleadora en la Libertadores. El historial reciente entre estos dos colosos sugiere que el choque será de alta intensidad y estrategia. Palmeiras buscará mantener su invicto copero y aprovechar su localía para tomar ventaja en la eliminatoria ante River, que apelará a su tradicional garra en busca de obtener el pase a la siguiente ronda.

River Plate recibe a Palmeiras en el Estadio Mâs Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver River Plate vs. Palmeiras por TV y Disney Plus?

La transmisión del partido de la Copa Libertadores 2025 entre River Plate y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final estará disponible en distintos países a través de señales deportivas:

Argentina : Fox Sports.

: Fox Sports. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela : ESPN.

: ESPN. Streaming: Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

De esta forma, los hinchas podrán elegir si seguir el encuentro desde la TV tradicional o a través de la opción online.

¿Cómo ver River Plate vs. Palmeiras en ESPN y Fox Sports?

La cobertura televisiva estará dividida por regiones. En Argentina, el partido se verá por Fox Sports, mientras que en el resto de Sudamérica (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela) la transmisión será exclusiva de ESPN.

Para verlo en estas señales necesitas:

Tener contratado un servicio de cable o TV satelital que incluya ESPN o Fox Sports. Revisar en la guía de programación el canal correspondiente en tu país. Si no cuentas con TV tradicional, puedes usar las plataformas digitales de tu proveedor (DirecTV Go, Claro Video, Movistar TV, entre otros).

Dispositivos compatibles para ver ESPN y Fox Sports:

Televisores con decodificador de cable o satélite.

Smart TV con apps de los operadores.

PC o laptops vía navegador.

Smartphones y tablets (iOS y Android) con apps de TV paga.

River Plate cayó 1-2 ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

¿Cómo ver River Plate vs. Palmeiras en Disney Plus?

El partido también podrá verse vía Disney+ Premium, que desde 2024 incorporó los contenidos deportivos de ESPN, reemplazando la plataforma Star+.

Para mirar River vs. Palmeiras en Disney+, sigue estos pasos:

Contrata Disney+ Premium, el plan que incluye ESPN y transmisiones deportivas en vivo. Ingresa a la aplicación o página oficial de Disney+. Ve a la sección Deportes / ESPN. Selecciona el evento de la Copa Libertadores – River Plate vs. Palmeiras y haz clic en “Ver en vivo”.

Dispositivos compatibles con Disney+:

Smart TV (Samsung, LG, Roku TV, Android TV, Apple TV).

Consolas de videojuegos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S).

Computadoras (Windows y Mac) mediante navegador.

Smartphones y tablets (iOS y Android).

Chromecast y Fire TV Stick para transmitir desde el móvil.

De esta forma, los hinchas podrán disfrutar del partido en alta definición, con total flexibilidad y desde cualquier lugar con conexión a internet.