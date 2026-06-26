Uruguay y España protagonizan uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. El equipo de Marcelo Bielsa afronta una auténtica final tras empatar sus dos primeros compromisos, mientras que la selección dirigida por Luis de la Fuente llega con la clasificación prácticamente asegurada y la posibilidad de terminar como líder del Grupo H. En Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Uruguay y España para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis, estadísticas en tiempo real, entrevistas y el relato completo del encuentro.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo junto con una programación especial dedicada al Mundial FIFA 2026.

País ESPN Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Además de la señal principal de ESPN, algunos operadores ofrecerán la transmisión mediante ESPN 2, canal que complementará la cobertura mundialista en distintos mercados de América Latina.

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir el partido desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a internet.

Además de la transmisión en vivo, el servicio ofrece:

Repeticiones completas de los partidos.

Programas especiales del Mundial.

Análisis tácticos.

Entrevistas exclusivas.

Cobertura de todos los eventos de ESPN.

Acceso simultáneo hasta en cuatro dispositivos.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Uruguay vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Hora 19:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 20:00 ET; 17:00 PT; 21:00 (Uruguay, Argentina y Paraguay); 02:00 del sábado en España TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco (México)

La última fecha del Grupo H reúne todos los ingredientes de un gran partido mundialista. Uruguay necesita un triunfo para seguir soñando con la clasificación, mientras que España intentará cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir cada minuto del encuentro mediante ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, con una cobertura especial antes, durante y después del pitazo final.