El Club Xelajú Mario Camposeco se encuentra ante una oportunidad histórica en la final de la Copa Centroamericana 2025. Tras igualar 1-1 en el partido de ida disputado en Alajuela, los Superchivos llegan al encuentro decisivo con la ilusión intacta y el respaldo de su afición guatemalteca. El duelo de vuelta frente a la Liga Deportiva Alajuelense se celebrará este miércoles 3 de diciembre (20:00 horas de Guatemala y Costa Rica) en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, escenario que promete una noche cargada de intensidad, emoción y fútbol de alto nivel

Si quieres ver el partido Xelajú-Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana 2025 en tu Smart TV, computadora, tablet o celular desde Costa Rica o Honduras, déjame decirte que la transmisión estará disponible por el canal ESPN y en streaming a través de Disney Plus Premium. Aquí te dejamos la información sobre los canales y precios de suscripciones.

El conjunto quetzalteco afronta la final con la motivación de escribir una nueva página dorada en su historia. Bajo la dirección técnica de su entrenador Amarini Villatoro, Xelajú ha demostrado un juego ordenado, sólido en defensa y con variantes ofensivas capaces de desequilibrar en cualquier momento. La ventaja de jugar en casa podría ser un factor determinante para imponerse ante un rival de jerarquía continental y alcanzar un título internacional que sería inédito para el club y para el fútbol guatemalteco.

Por su parte, la Liga Deportiva Alajuelense, que es dirigido por Óscar Ramírez, llegará con la experiencia que la caracteriza y la ambición de conquistar nuevamente un trofeo regional. El conjunto costarricense mostró carácter en el primer encuentro y buscará aprovechar la calidad de sus jugadores más experimentados para controlar el ritmo del juego y neutralizar el ímpetu local. El equipo rojinegro sabe que un gol tempranero podría cambiar la dinámica del partido y complicar las aspiraciones del cuadro guatemalteco.

La final entre Xelajú MC y Alajuelense representa un enfrentamiento entre estilos, tradición y sueños compartidos en el ámbito centroamericano. Más allá del resultado, el encuentro simboliza el crecimiento del fútbol de la región y la emoción que despierta la competencia entre países hermanos. El Estadio Cementos Progreso se vestirá de gala para presenciar un partido que podría marcar un antes y un después en la historia del balompié guatemalteco.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Xelajú MC vs. LDA Alajuelense por final de Copa Centroamericana 2025?

ESPN en Guatemala

En Guatemala, se encuentra en el canal 35 de Cable DX, 302 de Tigo Star y 301, 203 y 1201 de Claro TV

Canal 35 de Cable DX

Canal 302 de TiGo Star

Canales 301, 203 y 1201 de Claro TV

ESPN en Costa Rica

ESPN está disponible en el canal 504 de Kölbi, en los canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star, en los canales 20 SD y 105 HD de Cabletica, y en los canales 46 SD y 226 HD de Telecable.

Canal 504 de Kölbi

Canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star

Canales 20 SD y 105 HD de Cabletica

Canales 46 SD y 226 HD de Telecable

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, Xelajú MC vs. LDA Alajuelense por final de Copa Centroamericana 2025?

Estos son los precios y los planes disponibles en Costa Rica y Guatemala del servicio streaming de Disney Plus Premium para poder ver el duelo entre Xelajú MC y LDA Alajuelense por la vuelta de la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025.

Precio de Disney Plus Premium en Costa Rica

Plan Estándar: 13.46 dólares/mes

Plan Premium: 17.99 dólares/mes

Precio de Disney Plus Premium en Guatemala

Plan Estándar: 6.59 dólares/mes

Plan Premium: 7.99 dólares/mes

Horario, TV y dónde ver en vivo Xelajú MC vs. LDA Alajuelense por final de Copa Centroamericana 2025

Fecha : Miércoles 3 de diciembre 2025

: Miércoles 3 de diciembre 2025 Partido : Xelajú MC vs. LDA Alajuelense, por la gran final de Copa Centroamericana 2025

: Xelajú MC vs. LDA Alajuelense, por la gran final de Copa Centroamericana 2025 Horario : 20:00 horas de San José y Ciudad de Guatemala; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT

: 20:00 horas de San José y Ciudad de Guatemala; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Canal : ESPN | Streaming: Disney Plus Premium

: ESPN | Streaming: Disney Plus Premium Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala