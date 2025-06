La próxima cartelera de pago por evento del calendario de la UFC 2025 ya está aquí. El UFC 317 se llevará a cabo el sábado 28 de junio desde las 10:00 p.m. ET y estará encabezado por dos peleas por el título, donde la estelar será entre dos excampeones, Ilia Topuria vs. Charles Oliveira, por el título vacante de peso ligero de UFC en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Para verlo por Smart TV o cualquier dispositivo móvil, podrás hacerlo a través de la señal oficial de ESPN y Disney Plus.

Mientras tanto, en el evento coestelar de UFC 317, el campeón de peso mosca de UFC, Alexandre Pantoja, intentará realizar su cuarta defensa del título que conquistó en junio de 2023. Pantoja se enfrentará al ex aspirante al título interino de las 125 libras de UFC, Kai Kara France.

Dónde ver ESPN en vivo, la pelea UFC 317: Topuria vs. Oliveira

Desde distinto países de Latinoamérica, podrás ver la cobertura completa y en exclusiva del evento UFC 317: Topurai vs. Oliveira en vivo y online, de forma oficial y legal en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

Dónde ver Disney en directo online, UFC 317: Topuria vs. Olveira | Precios por país

Esta es la lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

Países Disney Plan Estándar Disney Plan Premium México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Cartelera de UFC 317: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira

Conoce la cartelera completa del evento UFC 317 que será este sábado 28 de junio de 2025 - T-Mobile Arena en Las Vegas.

Cartelera principal (Inicio 10 p. m. ET, ESPN+ PPV)

Campeonato de peso ligero: Ilia Topuria (-425) vs. Charles Oliveira (+310)

Campeonato de peso mosca: (C) Alexandre Pantoja (-275) vs. Kai Kara-France (+220)

Peso mosca: Brandon Royval (-115) vs. Joshua Van (-105)

Peso ligero: Beneil Dariush (+120) vs. Renato Moicano (-145)

Preliminares (Inicio 8 p. m. ET, ESPN/ESPN+/Disney+)

Peso mediano: Jack Hermansson (+150) vs. Gregory Rodrigues (-185)

Peso paja femenino: Viviane Araujo (+200) vs. Tracy Cortez (-250)

Peso pluma: Hyder Amil (+140) vs. José Miguel Delgado (-170)

Peso ligero: Terrance McKinney (-190) vs. Viacheslav Borshchev (+155)

Preliminares (Inicio 18:30 ET, ESPN+/Disney+)

Peso pesado: Jhonata Diniz (-275) vs. Alvin Hines (+220)

Peso gallo: Payton Talbott (+145) vs. Felipe Lima (-180)

Peso wélter: Niko Price (+775) vs. Jacobe Smith (-1400)