La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado que se disputará este sábado 25 de octubre de 2025 en el Etihad Arena de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).El combate marcará la defensa del campeón británico ante el veloz y técnico francés, y podrá verse EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, dependiendo del país.

Si te preguntas cómo ver la pelea por ESPN, en qué canal se transmite y cuánto cuesta verla, aquí te contamos todos los detalles oficiales de la transmisión en Estados Unidos, México, España, Centroamérica y Sudamérica.

¿Dónde ver UFC 321: Aspinall vs Gane EN VIVO por ESPN?

El evento UFC 321 será transmitido en exclusiva por ESPN y Disney+ Premium en toda Latinoamérica, además de ESPN+ en Estados Unidos y DAZN en España.A continuación, te dejamos la guía completa por región:

Región / País Canal de TV Streaming Oficial Costo aproximado Estados Unidos ESPN+ (PPV) ESPN+ (Pay-Per-View) USD 79.99 México FOX Sports Premium Star+ / Disney+ MXN 199 mensual Argentina / Chile / Perú / Colombia / Paraguay ESPN Disney+ Premium Incluido en plan Disney+ Premium Centroamérica y Caribe ESPN Disney+ Incluido en suscripción España DAZN UFC Fight Pass / DAZN EUR 12.99 mensual

¿Cuánto cuesta ver UFC 321 por ESPN y Disney+?

En Estados Unidos , el evento es de pago por evento (PPV) y se adquiere a través de ESPN+ .

, el evento es y se adquiere a través de . En Latinoamérica , si ya tienes Disney+ Premium o Star+ , podrás ver toda la cartelera sin costo adicional.

, si ya tienes , podrás ver En México , FOX Sports Premium y Disney+ ofrecen la cobertura completa desde la cartelera preliminar.

, FOX Sports Premium y Disney+ ofrecen la cobertura completa desde la cartelera preliminar. En España, DAZN tiene los derechos exclusivos y se puede ver mediante su suscripción mensual.

Si aún no cuentas con Disney+ Premium, puedes suscribirte desde la app o sitio web oficial; el servicio incluye UFC, fútbol, boxeo y más eventos en vivo.

¿A qué hora es la pelea Aspinall vs Gane por ESPN EN VIVO?

País / Región Preliminares Cartelera principal Pelea estelar (aprox.) Argentina / Chile / Paraguay 11:00 a.m. 3:00 p.m. 5:30 p.m. Perú / Colombia / Ecuador 9:00 a.m. 1:00 p.m. 3:30 p.m. México 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:30 p.m. Estados Unidos (ET) 10:00 a.m. 2:00 p.m. 4:30 p.m. España 4:00 p.m. 8:00 p.m. 10:30 p.m.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO para seguir UFC 321?

En TV

Canales ESPN (Latinoamérica) : disponibles en las principales operadoras de cable y satélite (DirecTV, Movistar, Claro TV, Tigo, etc.).

: disponibles en las principales operadoras de cable y satélite (DirecTV, Movistar, Claro TV, Tigo, etc.). ESPN Deportes (USA): cobertura especial en español con análisis y entrevistas previas.

Online o Streaming

Disney+ Premium (Latinoamérica) : transmite todas las peleas en vivo.

: transmite todas las peleas en vivo. ESPN+ (EE.UU.) : ofrece la compra del evento como PPV.

: ofrece la compra del evento como PPV. DAZN (España) : emite la cartelera completa en directo y a demanda.

: emite la cartelera completa en directo y a demanda. UFC Fight Pass: alternativa global disponible para todo el mundo.

Aspinall vs Gane: así llegan a la pelea

El británico Tom Aspinall llega como campeón indiscutido tras una racha demoledora de nocauts y una sola derrota técnica por lesión ante Curtis Blaydes. Por su parte, Ciryl Gane, ex campeón interino, busca redimirse tras sus caídas ante Ngannou y Jon Jones, en lo que será su tercera oportunidad por el título máximo.

Ambos son exponentes del nuevo estilo del peso pesado: rapidez, precisión y poder.Esta pelea no solo define al campeón, sino también el futuro inmediato de la división.

