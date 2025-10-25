La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado. (Foto: Open AI)
La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado. (Foto: Open AI)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado que se disputará este sábado 25 de octubre de 2025 en el Etihad Arena de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).El combate marcará la defensa del campeón británico ante el veloz y técnico francés, y podrá verse EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, dependiendo del país.

Si te preguntas cómo ver la pelea por ESPN, en qué canal se transmite y cuánto cuesta verla, aquí te contamos todos los detalles oficiales de la transmisión en Estados Unidos, México, España, Centroamérica y Sudamérica.

¿Dónde ver UFC 321: Aspinall vs Gane EN VIVO por ESPN?

El evento UFC 321 será transmitido en exclusiva por ESPN y Disney+ Premium en toda Latinoamérica, además de ESPN+ en Estados Unidos y DAZN en España.A continuación, te dejamos la guía completa por región:

Región / PaísCanal de TVStreaming OficialCosto aproximado
Estados UnidosESPN+ (PPV)ESPN+ (Pay-Per-View)USD 79.99
MéxicoFOX Sports PremiumStar+ / Disney+MXN 199 mensual
Argentina / Chile / Perú / Colombia / ParaguayESPNDisney+ PremiumIncluido en plan Disney+ Premium
Centroamérica y CaribeESPNDisney+Incluido en suscripción
EspañaDAZNUFC Fight Pass / DAZNEUR 12.99 mensual

¿Cuánto cuesta ver UFC 321 por ESPN y Disney+?

  • En Estados Unidos, el evento es de pago por evento (PPV) y se adquiere a través de ESPN+.
  • En Latinoamérica, si ya tienes Disney+ Premium o Star+, podrás ver toda la cartelera sin costo adicional.
  • En México, FOX Sports Premium y Disney+ ofrecen la cobertura completa desde la cartelera preliminar.
  • En España, DAZN tiene los derechos exclusivos y se puede ver mediante su suscripción mensual.

Si aún no cuentas con Disney+ Premium, puedes suscribirte desde la app o sitio web oficial; el servicio incluye UFC, fútbol, boxeo y más eventos en vivo.

¿A qué hora es la pelea Aspinall vs Gane por ESPN EN VIVO?

País / RegiónPreliminaresCartelera principalPelea estelar (aprox.)
Argentina / Chile / Paraguay11:00 a.m.3:00 p.m.5:30 p.m.
Perú / Colombia / Ecuador9:00 a.m.1:00 p.m.3:30 p.m.
México10:00 a.m.12:00 p.m.2:30 p.m.
Estados Unidos (ET)10:00 a.m.2:00 p.m.4:30 p.m.
España4:00 p.m.8:00 p.m.10:30 p.m.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO para seguir UFC 321?

En TV

  • Canales ESPN (Latinoamérica): disponibles en las principales operadoras de cable y satélite (DirecTV, Movistar, Claro TV, Tigo, etc.).
  • ESPN Deportes (USA): cobertura especial en español con análisis y entrevistas previas.

Online o Streaming

  • Disney+ Premium (Latinoamérica): transmite todas las peleas en vivo.
  • ESPN+ (EE.UU.): ofrece la compra del evento como PPV.
  • DAZN (España): emite la cartelera completa en directo y a demanda.
  • UFC Fight Pass: alternativa global disponible para todo el mundo.

Aspinall vs Gane: así llegan a la pelea

El británico Tom Aspinall llega como campeón indiscutido tras una racha demoledora de nocauts y una sola derrota técnica por lesión ante Curtis Blaydes. Por su parte, Ciryl Gane, ex campeón interino, busca redimirse tras sus caídas ante Ngannou y Jon Jones, en lo que será su tercera oportunidad por el título máximo.

Ambos son exponentes del nuevo estilo del peso pesado: rapidez, precisión y poder.Esta pelea no solo define al campeón, sino también el futuro inmediato de la división.

La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado que se disputará este sábado 25 de octubre de 2025. Foto de UFC.com
La UFC 321 llega con una de las peleas más esperadas del año: Tom Aspinall vs Ciryl Gane, un duelo por el título de peso pesado que se disputará este sábado 25 de octubre de 2025. Foto de UFC.com
/ UFC.com
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC