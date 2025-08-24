El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 14:30 horas (Perú y Colombia), el Real Madrid visitará al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere por la fecha 2 de LaLiga 2025. El conjunto blanco busca su segunda victoria consecutiva tras superar a Osasuna en su debut, mientras que los locales intentarán sumar sus primeros puntos de la temporada.

El Real Oviedo llega a este duelo luego de caer 2-0 frente a Villarreal en la primera jornada, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de la tabla sin unidades. Por su parte, el Real Madrid venció en casa a Osasuna por la mínima diferencia (1-0), colocándose en la parte alta de la clasificación con tres puntos.

El encuentro entre ambos equipos promete emociones intensas, con un Real Madrid que buscará imponer su jerarquía frente a un Real Oviedo que apelará a la fortaleza de su localía y el respaldo de su hinchada en el Carlos Tartiere.

Real Madrid enfrenta a Real Oviedo por LaLiga 2025-26. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO por ESPN?

El partido será transmitido en exclusiva por ESPN, señal disponible en televisión por cable en gran parte de Latinoamérica.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Real Oviedo?

Para seguir el encuentro en ESPN, los aficionados deben contar con un paquete de TV por cable que incluya este canal deportivo. En la programación regular, el partido se encuentra en la franja dedicada a LaLiga, por lo que estará disponible en los horarios locales de cada país.

¿Cómo ver Disney Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Real Oviedo?

El choque también estará disponible en streaming a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la transmisión en vivo de LaLiga para sus suscriptores. Solo es necesario ingresar a la aplicación o sitio web oficial de Disney+, seleccionar el apartado deportivo y elegir la señal en directo de ESPN.

Real Oviedo vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Hora: 14:00 (ET) / 11:00 (PT) / 20:00 (España)

14:00 (ET) / 11:00 (PT) / 20:00 (España) Estadio: Carlos Tartiere (Oviedo)

Carlos Tartiere (Oviedo) Transmisión TV: ESPN

ESPN Streaming Online: Disney Plus