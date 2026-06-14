La Fórmula 1 se prepara para una de las carreras más atractivas de la temporada con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, donde George Russell partirá desde la pole position después de dominar la sesión de clasificación en el Circuito de Barcelona-Cataluña. El piloto británico de Mercedes consiguió la décima pole de su carrera y la tercera del año tras superar a Lewis Hamilton y a Kimi Antonelli, líder del Campeonato Mundial. La séptima fecha de la temporada promete una intensa batalla entre los tres primeros de la clasificación general en un trazado históricamente decisivo para las aspiraciones al título.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 por Fórmula Uno?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás disfrutar EN DIRECTO de la carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, correspondiente a la Ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Barcelona-Cataluña 2026 por la Fórmula Uno?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD) y Totalplay (558 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28) y TV Zamora (39) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026? Precios por país

Estos son los precios referenciales del Plan Premium de Disney+, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN en gran parte de Latinoamérica.

País Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que reemplazó a Star+ en Latinoamérica, cuenta con dos modalidades principales para los usuarios interesados en seguir los eventos deportivos de ESPN.

Plan Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a ESPN y ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos.

Plan Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN.

Todos los canales lineales y eventos exclusivos.

Video hasta 4K Ultra HD.

Compatibilidad con HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced.

Audio Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Circuito de Barcelona-Cataluña: historia y características

El Circuito de Barcelona-Cataluña fue inaugurado en 1991 como parte de las obras desarrolladas para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Desde entonces se convirtió en una de las pistas más emblemáticas de la Fórmula 1 y durante muchos años fue sede de los ensayos de pretemporada debido a la variedad de curvas y sectores que ofrece.

Su estreno en la máxima categoría dejó una de las imágenes más recordadas del automovilismo moderno: el espectacular duelo rueda a rueda entre Nigel Mansell y Ayrton Senna camino a la primera curva durante el Gran Premio de España de 1991.

Ficha del Circuito de Barcelona-Cataluña

Primer Gran Premio : 1991

: 1991 Longitud del circuito : 4.655 km

: 4.655 km Número de vueltas : 66

: 66 Distancia de carrera : 307,104 km

: 307,104 km Récord de vuelta: 1:18.441 (Daniel Ricciardo, 2018)

A los pilotos les gusta especialmente este trazado por su combinación de curvas rápidas y lentas. La famosa Curva 3 es considerada una de las zonas más exigentes para evaluar el equilibrio aerodinámico de los monoplazas.

George Russell desafía al líder Kimi Antonelli

Russell llega al Gran Premio de Barcelona-Cataluña después de firmar una de sus mejores actuaciones clasificatorias de la temporada. El británico reconoció que el trabajo todavía no está terminado, pero destacó la importancia de arrancar desde la primera posición.

“El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la pole position. La carrera será interesante y va a haber que luchar para ganar”, afirmó el piloto de Mercedes.

Sin embargo, la atención también estará centrada en Kimi Antonelli. El joven italiano lidera cómodamente el Campeonato Mundial y llega a España con una ventaja de 66 puntos sobre Lewis Hamilton y 68 sobre George Russell, sus principales perseguidores en la clasificación.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Carrera: Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 — Fecha 7 del Campeonato Mundial de Fórmula 1

Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 — Fecha 7 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 Hora: 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT (Estados Unidos); 09:00 (PER, COL y ECU); 10:00 (VEN y BOL); 11:00 (ARG, CHI, URU y PAR); 16:00 (ESP)

9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT (Estados Unidos); 09:00 (PER, COL y ECU); 10:00 (VEN y BOL); 11:00 (ARG, CHI, URU y PAR); 16:00 (ESP) Canal en Estados Unidos: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Pista: Circuito de Barcelona-Cataluña (Montmeló, España)

La lucha entre George Russell, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli acapara toda la atención en la séptima fecha de la temporada. Con Mercedes ocupando dos de las tres primeras posiciones de la parrilla y Ferrari al acecho, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 reúne todos los ingredientes para convertirse en una carrera clave en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1.