ESPN sigue la transmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo desde el Circuit Gilles-Villeneuve. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
ESPN sigue la transmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo desde el Circuit Gilles-Villeneuve. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Tres semanas después de la cita de Miami, la Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha con el Gran Premio de Canadá 2026 en el icónico circuito Gilles Villeneuve de Montreal, una de las paradas fijas del calendario oficial del Mundial de F1. La prueba se disputará del 22 al 24 de mayo con formato al esprint, y la transmisión estará a cargo de ESPN por cable y Disney Plus Premium en streaming, a partir de las 15:00 horas Perú, Ecuador y Colombia / 16:00 horas Venezuela y Bolivia / 17:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
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¿Cómo ver ESPN EN VIVO, GP de Canadá 2026 EN DIRECTO?

ESPN Latinoamérica transmite su señal en numerosos países de la región, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Sintoniza para disfrutar de la segunda ronda de la Formula 1 2026 en el GP de Canadá 2026. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Canadá 2026 por la Formula 1?

ESPN 2 está disponible en numerosos países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Además, su programación puede disfrutarse a través del servicio de streaming Disney Plus.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)Disney Plus
ChileDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)Disney Plus
ColombiaDirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)Disney Plus
EcuadorDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)Disney Plus
PerúDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)Disney Plus
UruguayDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)Disney Plus
VenezuelaSimple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39).Disney Plus
ParaguayPersonal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)Disney Plus
BoliviaEntel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)Disney Plus
MéxicoSky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)Disney Plus
República DominicanaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)Disney Plus
HondurasSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
El SalvadorSky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
NicaraguaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
Costa RicaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)Disney Plus
PanamáSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, GP de Canadá 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plan Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

Fecha, hora y dónde ver GP de Canadá 2026 en vivo

  • Fecha: Domingo 24 de mayo 2026
  • Circuito: Gilles Villeneuve de Montreal
  • Horario: 15 horas Perú y Colombia / 17 horas Argentina y Chile
  • Canal TV: ESPN
  • Streaming: Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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