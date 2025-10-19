Los fanáticos del automovilismo se preparan para un fin de semana cargado de adrenalina con la llegada del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el legendario Circuito de las Américas en Austin, Texas. La carrera principal está programada para el domingo 19 de octubre a las 15:00 (hora del Este de EE. UU.), con un total de 56 vueltas sobre un trazado de 5.513 kilómetros.

Aunque el mexicano Sergio “Checo” Pérez no participa esta temporada, la emoción se mantiene. El piloto jalisciense regresará el próximo año con el nuevo equipo Cadillac, mientras que la atención ahora se centra en Max Verstappen y en el dominio de McLaren, que lidera tanto la clasificación de pilotos como la de constructores.

El GP de Estados Unidos 2025 se transmite EN VIVO por ESPN, F1 TV y Disney Plus desde Austin, Texas. (Foto: Reuters)

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos EN VIVO?

La cadena ESPN tiene los derechos oficiales de transmisión de la Fórmula 1 2025 en Estados Unidos. Todas las sesiones del fin de semana —entrenamientos libres, clasificación, sprint y carrera principal— se podrán ver en los diferentes canales del grupo: ESPN, ESPN2 o ESPNews, según la programación de cada jornada.

Además, los fanáticos podrán seguir la acción desde la app ESPN o Watch ESPN, disponible en dispositivos móviles, televisores inteligentes y consolas. También es posible acceder a las transmisiones por F1 TV o Disney Plus, dependiendo del plan contratado.

¿Cómo ver ESPN en TV en Estados Unidos?

Para ver ESPN en televisión dentro de Estados Unidos, se requiere un proveedor de TV por cable o satélite que incluya los canales de ESPN en su paquete básico o deportivo. Entre las principales opciones disponibles se encuentran servicios de televisión en vivo que ofrecen ESPN dentro de sus planes, como YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV (paquete Orange) y Fubo.

Estos servicios permiten disfrutar la transmisión de ESPN desde televisores conectados mediante Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast o Smart TVs, ofreciendo una calidad de imagen Full HD y la posibilidad de grabar los programas o carreras para verlos más tarde.

¿Cómo ver ESPN online en Estados Unidos?

Quienes prefieran ver ESPN online pueden hacerlo fácilmente a través de la app ESPN o ingresando al sitio oficial de la cadena, donde es posible iniciar sesión con la cuenta de tu proveedor de TV y acceder al contenido en vivo.

También se puede ver ESPN mediante plataformas que incluyen el canal dentro de su oferta en línea, como Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y Sling TV, sin necesidad de cable. Además, Disney Plus ofrece paquetes combinados con ESPN+, donde los usuarios pueden acceder a contenido exclusivo, repeticiones y programas especiales de la Fórmula 1.