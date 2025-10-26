La Fórmula 1 vuelve con una de las citas más esperadas del calendario: el Gran Premio de México 2025, que se correrá el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si te encuentras en Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible en vivo por ESPN, con opciones adicionales en ESPN+, Disney Plus (a través del paquete Disney Bundle) y F1 TV Pro.

Aquí te contamos cómo ver la carrera online, cuánto cuesta y qué necesitas para disfrutarla sin interrupciones.

¿Cómo ver GP de México 2025 EN VIVO por ESPN?

En Estados Unidos, ESPN es la cadena oficial de la Fórmula 1. El GP de México 2025 se transmitirá en vivo y en inglés por ESPN y en español por ESPN Deportes.Ambos canales emitirán la carrera, clasificación y prácticas libres, con cobertura previa y análisis desde el circuito.

Canales: ESPN / ESPN Deportes

ESPN / ESPN Deportes Streaming: ESPN+ y Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+)

ESPN+ y Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+) Disponibilidad: televisión por cable, satélite y servicios online (FuboTV, Hulu Live TV, Sling TV, YouTube TV)

Dónde ver el GP de México por ESPN+ y Disney Plus Online

ESPN+

La opción más práctica para ver la carrera online desde cualquier dispositivo.Permite ver toda la cobertura en vivo y bajo demanda (prácticas, clasificación y carrera), además de repeticiones y análisis postcarrera.

Precio: $10.99 USD/mes o $109.99 USD/año

$10.99 USD/mes o $109.99 USD/año Requisitos: cuenta ESPN+, conexión a internet y un dispositivo compatible (Smart TV, smartphone, tablet o PC).

cuenta ESPN+, conexión a internet y un dispositivo compatible (Smart TV, smartphone, tablet o PC). Dónde verlo: plus.espn.com

Disney Plus (Disney Bundle)

Si ya tienes Disney+ o Hulu, puedes acceder a ESPN+ dentro del Disney Bundle, un plan que combina los tres servicios por un precio menor.

Costo del paquete: $14.99 USD/mes (con anuncios) o $24.99 USD/mes (sin anuncios).

$14.99 USD/mes (con anuncios) o $24.99 USD/mes (sin anuncios). Incluye: Disney+, Hulu y ESPN+ con acceso completo a la Fórmula 1.

Disney+, Hulu y ESPN+ con acceso completo a la Fórmula 1. Ideal para: quienes desean ver F1 y además disfrutar de series y películas del catálogo de Disney y Marvel.

Alternativas: F1 TV Pro en USA

Otra opción oficial es F1 TV Pro, el servicio de streaming directo de la Fórmula 1.Además de transmitir las carreras en vivo, permite ver todas las cámaras a bordo, escuchar las radios de los pilotos y acceder a estadísticas en tiempo real.

Costo: $9.99 USD/mes o $79.99 USD/año

$9.99 USD/mes o $79.99 USD/año Ventaja: sin comerciales y con más opciones interactivas.

sin comerciales y con más opciones interactivas. Sitio oficial: f1tv.formula1.com

¿Qué necesito para ver el GP de México 2025 online?

Para disfrutar la carrera sin interrupciones en Estados Unidos, asegúrate de tener:

Una suscripción activa a ESPN+, F1 TV Pro o Disney Bundle.

a ESPN+, F1 TV Pro o Disney Bundle. Una conexión estable a internet (mínimo 10 Mbps recomendados).

(mínimo 10 Mbps recomendados). Un dispositivo compatible : Smart TV, Roku, Fire Stick, Apple TV, laptop, tableta o smartphone.

: Smart TV, Roku, Fire Stick, Apple TV, laptop, tableta o smartphone. Si usas servicios por suscripción (FuboTV, Hulu Live, YouTube TV), verifica que tu paquete incluya el canal ESPN o ESPN Deportes.

Horarios del GP de México 2025 en Estados Unidos

Huso horario Hora local de la carrera Eastern Time (ET) 4:00 PM Central Time (CT) 3:00 PM Mountain Time (MT) 2:00 PM Pacific Time (PT) 1:00 PM

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México 2025, vigésima jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304km de longitud, el domingo 26 de octubre. | Crédito: GEC