Revisa esta nota para que sepas cómo ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 vía ESPN y Disney Plus Premium. (Foto: ODD ANDERSEN / AFP y Composición Canva Mag)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 vía ESPN y Disney Plus Premium. (Foto: ODD ANDERSEN / AFP y Composición Canva Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este jueves 27 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27, que definirá los partidos de la fase liga de la competición. ¿A qué hora empezará? Pues a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 09:00 am PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el evento, te informo que ESPN y Disney Plus lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo será posible verlo por TV y Online.

PSG es el actual bicampeón de la UEFA Champions League. (Foto: DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI / AFP)
PSG es el actual bicampeón de la UEFA Champions League. (Foto: DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI / AFP)
/ DENNIS AGYEMAN

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27?

ESPN Latinoamérica transmite su señal en numerosos países de la región, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Sintoniza ESPN para ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plus Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.
  • Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos.
  • Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.
  • Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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