Todo listo para la tan ansiada final de la UEFA Nations League, que tendrá cara a cara a Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal, el presente ante el futuro del fútbol europeo y mundial. Mira la transmisión de Portugal vs. España, hoy domingo 08 de junio, por la señal de ESPN en TV y Disney Plus online, a partir de las 14:00 horas Perú y Colombia o 21:00 horas de España. Recordemos que Portugal viene de dejar en el camino a Alemania, demostrando una enorme superioridad en el juego, aunque aún con cierta falta de gol. Por su parte, España sabe lo que es ser contundente en el ataque, pero aún debe corregir ciertos errores defensivos tras la semifinal de 5-4 ante Francia.

Cobertura oficial de ESPN Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO para ver el partido entre España y Portugal este viernes 6 de junio por la final de la UEFA Nations League 2025 desde el Allianz Arena de Múnich (Foto: AFP)

¿Qué canal transmite Portugal vs. España EN VIVO por final UEFA Nations League?

El partido de Portugal vs. España por la gran final de la UEFA Nations League se jugará este domingo 8 de junio desde el Allianz Arena de Múnich. Los aficionados en México y el resto de Latinoamérica podrán ver el partido en vivo a través de ESPN y en streaming por Disney+, que desde 2024 incorporó todo el contenido deportivo de ESPN en su plataforma.

¿Dónde ver Portugal vs. España EN VIVO por ESPN?

Para ver el partido de Portugal vs. España por la gran final de la UEFA Nations League en vivo por ESPN en México y Latinoamérica, solo necesitas contar con un servicio de televisión de paga que incluya este canal, como Izzi, Sky, Claro o Movistar. Así podrás disfrutarlo tanto en tu televisión como vía streaming a través de la app oficial.

¿Cómo ver Portugal vs. España EN VIVO por Disney Plus?

Desde junio de 2024, Disney+ ofrece todo el contenido deportivo de ESPN, incluyendo esta final de la UEFA Nations League 2024-25 entre Portugal vs. España. Puedes ver el partido en vivo en Disney+ desde tu Smart TV, computadora, teléfono o tablet con una suscripción activa y conexión a internet, disfrutando de streaming sin interrupciones en los planes sin anuncios.

Planes disponibles de Disney+ en Latinoamérica

País Precios México Estándar (sin anuncios) MXN $249 / Premium MXN $319 Argentina Estándar ARS $10.699 / Premium ARS $15.299 (Precios finales con impuestos) Colombia Estándar COP $34.900 / Premium COP $46.900 Chile Estándar CLP $10.390 / Premium CLP $14.190 Perú Estándar PEN 45.90 / Premium PEN 65.90

El Plan Estándar incluye Disney+, Star, canales ESPN y ESPN 3 (con anuncios), video hasta Full HD y reproducción en dos dispositivos simultáneos. El Plan Premium ofrece acceso completo a eventos deportivos ESPN, video hasta 4K Ultra HD y reproducción en cuatro dispositivos simultáneos.

Con cualquiera de los planes, puedes seguir el partido y disfrutar del contenido desde múltiples dispositivos.

Portugal vs. España: hora, TV y dónde ver final Nations League

Fecha: domingo 08 de junio de 2025

domingo 08 de junio de 2025 Lugar: Allianz Arena de Múnich

Allianz Arena de Múnich Hora: 14:00 Perú y Colombia / 15:00 ET / 21:00 CEST

14:00 Perú y Colombia / 15:00 ET / 21:00 CEST Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium