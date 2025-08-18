La intensa rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz añade otro capítulo a su historia, con la final del Cincinnati Open. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos en solo tres meses, lo que subraya la importancia de este duelo para el tenis moderno. El encuentro, programado para este lunes 18 de agosto de 2025 a las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT, promete ser un espectáculo de alto nivel que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos, consolidando a esta rivalidad como una de las más emocionantes de la actualidad.

El vigente campeón, Jannik Sinner, ha demostrado un nivel estelar en este torneo, llegando a su octava final de un ATP Masters 1000 sin ceder un solo set. Su racha de 26 victorias consecutivas en superficie dura habla del dominio que ha impuesto en el circuito, consolidando su posición como uno de los principales favoritos. Su rendimiento en Cincinnati ha sido impecable y su confianza está en su punto más alto, buscando un nuevo título para su palmarés.

A pesar de haber cedido dos sets en su camino a la final, Carlos Alcaraz ha tenido un cuadro mucho más difícil que su rival, enfrentándose a oponentes de mayor ranking. El español superó a jugadores de la talla de Alexander Zverev en las semifinales, lo que demuestra su fortaleza mental y física. Con este impresionante recorrido, el murciano llega a la final con una gran confianza, en busca de su sexto trofeo del 2025 y con la determinación de añadir otro título a su carrera.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan en la final del Masters de Cincinnati 2025, en un duelo clave rumbo al US Open. (Fotos: AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por final del Masters de Cincinnati 2025?

Para ver el juego Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del Masters de Cincinnati 2025 necesitarás contar con el canal ESPN en el cableoperador de tu preferencia o ser cliente de la plataforma streaming de Disney+. Ambos servicios se encuentran disponibles en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO? Precios por país

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Una final épica llega a su fin. Descubre el resultado del Masters de Cincinnati 2025 y cómo quedó el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. | Crédito: atptour.com / cincinnatiopen.com / Composición Mag

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: Hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 18 de agosto de 2025

Horario: 3pm ET / 2pm Perú / 12pm PT

Canal TV: ESPN

Streaming: Disney Plus

Lugar: P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center en Cincinnati, Ohio