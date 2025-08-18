La intensa rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz añade otro capítulo a su historia, con la final del Cincinnati Open. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos en solo tres meses, lo que subraya la importancia de este duelo para el tenis moderno. El encuentro, programado para este lunes 18 de agosto de 2025 a las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT, promete ser un espectáculo de alto nivel que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos, consolidando a esta rivalidad como una de las más emocionantes de la actualidad.
El vigente campeón, Jannik Sinner, ha demostrado un nivel estelar en este torneo, llegando a su octava final de un ATP Masters 1000 sin ceder un solo set. Su racha de 26 victorias consecutivas en superficie dura habla del dominio que ha impuesto en el circuito, consolidando su posición como uno de los principales favoritos. Su rendimiento en Cincinnati ha sido impecable y su confianza está en su punto más alto, buscando un nuevo título para su palmarés.
A pesar de haber cedido dos sets en su camino a la final, Carlos Alcaraz ha tenido un cuadro mucho más difícil que su rival, enfrentándose a oponentes de mayor ranking. El español superó a jugadores de la talla de Alexander Zverev en las semifinales, lo que demuestra su fortaleza mental y física. Con este impresionante recorrido, el murciano llega a la final con una gran confianza, en busca de su sexto trofeo del 2025 y con la determinación de añadir otro título a su carrera.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por final del Masters de Cincinnati 2025?
Para ver el juego Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del Masters de Cincinnati 2025 necesitarás contar con el canal ESPN en el cableoperador de tu preferencia o ser cliente de la plataforma streaming de Disney+. Ambos servicios se encuentran disponibles en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.
|PAÍSES
|ESPN LATINOAMÉRICA
|STREAMING
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO? Precios por país
Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:
|PAÍSES
|DISNEY PLAN ESTÁNDAR
|DISNEY PLAN PREMIUM
|México
|Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839
|Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509
|Argentina
|Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149
|Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599
|Colombia
|Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900
|Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900
|Perú
|Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90
|Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90
|Chile
|Mensual: 9.900 / Anual: 82.900
|Mensual: 13.500 / Anual: 113.400
|Ecuador
|Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00
|Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: Hora, TV y dónde ver
- Fecha: Lunes, 18 de agosto de 2025
- Horario: 3pm ET / 2pm Perú / 12pm PT
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus
- Lugar: P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center en Cincinnati, Ohio