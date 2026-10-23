MILWAUKEE, WISCONSIN (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO GRATIS el partido Rays vs. Brewers por Juego 1 de Serie Mundial 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
MILWAUKEE, WISCONSIN (ESTADOS UNIDOS), 23/10/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO GRATIS el partido Rays vs. Brewers por Juego 1 de Serie Mundial 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
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Llegó el momento más esperado de la temporada. se verán las caras hoy viernes 23 de octubre por el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 en American Family Field, Milwaukee. Este vibrante compromiso iniciará a las 18:00 horas de Estados Unidos (PT), México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; 19:00 horas en Panamá, Perú, Ecuador y Colombia; y 20:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Puerto Rico. Ambos equipos quieren hacer historia y levantar por primera vez el Trofeo de Comisionado.

Los Brewers vuelven a la Serie Mundial desde 1982. Por su parte, los Rays disputarán su tercer Clásico de Otoño. Participó en 2008 y 2020. Ambas franquicias dejaron gratas sensaciones a lo largo de la temporada, por lo que viviremos un partido intenso y emotivo. El equipo que consiga cuatro victorias se convertirá en campeón de las Grandes Ligas, por primera vez en su historia.

¿Quieres ver el Juego 1 de Rays vs. Brewers en Latinoamérica? En Sudamérica, puedes consultar la disponibilidad de ESPN y sus señales complementarias, así como las opciones de streaming de Disney+ según la programación y el territorio.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Rays vs. Brewers por el Juego 1 de la MLB?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Para ver Rays vs. Brewers en Perú y Sudamérica, consulta la programación de ESPN y la disponibilidad del partido en Disney+ Premium. La señal televisiva asignada al encuentro puede variar entre territorios, por lo que es importante comprobar la guía de tu operador.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaTelecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HDDisney+
PerúMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HDDisney+
ChileMovistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49Disney+
MéxicoSky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558Disney+
EcuadorCNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HDDisney+
UruguayCablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HDDisney+
ParaguayPersonal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HDDisney+
BoliviaEntel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HDDisney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Rays vs. Brewers por la MLB 2026?

ESPN2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

Para ver Rays vs. Brewers por ESPN2, revisa la programación local de tu país. La señal que emita el partido puede variar según los derechos de transmisión y la distribución de contenidos de cada operador.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HDDisney+
ChileMovistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28Disney+
EcuadorGrupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HDDisney+
PerúMovistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HDDisney+
UruguayCablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39Disney+
ParaguayPersonal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HDDisney+
BoliviaEntel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HDDisney+
MéxicoSky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HDDisney+
República DominicanaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HDDisney+
HondurasSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
GuatemalaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
El SalvadorSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
NicaraguaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HDDisney+
Costa RicaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155Disney+
PanamáSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HDDisney+

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO, Rays vs. Brewers por juego 1 de Serie Mundial 2026?

ESPN3 es otra de las señales deportivas disponibles en distintos mercados de Latinoamérica. Los números de canal dependen del operador y del país. Para seguir el Juego 1 entre Rays vs. Brewers, comprueba la guía de programación correspondiente y la disponibilidad del encuentro en tu servicio de televisión o streaming.

PaísesESPN 3Streaming
ArgentinaDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Flow: 104 (SD/HD); Telecentro: 1012 (HD).Disney+ Premium
BoliviaTigo: 507 (SD) / 707 (HD); Entel: 105 (HD).Disney+ Premium
BrasilClaro TV / NET: 72 / 572 (HD); SKY: 199 / 599 (HD); Vivo TV: 572 (HD).Disney+ Premium
ChileDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 176 / 476 (HD); VTR: 153 / 842 (HD); Tuves HD: 108; Movistar TV: 495 / 887 (HD); Zapping: 43.Disney+ Premium
ColombiaDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 512 (SD) / 1512 (HD); Movistar TV: 488 (SD) / 887 (HD); Tigo: 29–34 / 241 (HD).Disney+ Premium
Costa RicaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
CubaDisponibilidad limitada a través de red hotelera o servicios satelitales internacionales (SKY: 559 / 1559).Disney+ Premium
EcuadorDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 92 (SD) / 592 (HD); Grupo TV Cable (Xtrim): 204 (SD) / 736 (HD).Disney+ Premium
El SalvadorSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 1303 (HD).Disney+ Premium
GuatemalaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
HaitíDisponibilidad según operador internacional o señal satelital regional (DirecTV / SKY).Disney+ Premium
HondurasSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD).Disney+ Premium
MéxicoDish: 344; izzi: 510; Megacable: 307; SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Star TV: 503; Totalplay: 520.Disney+ Premium
NicaraguaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
PanamáSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 371 (SD) / 1371 (HD); +Móvil: 253 (SD) / 1253 (HD).Disney+ Premium
ParaguayPersonal Flow: 105 (HD); Tigo: 106 (SD) / 712 (HD); Claro TV: 106 (SD) / 1106 (HD); Copaco (IPTV): 53.Disney+ Premium
PerúDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Movistar TV: 504 (SD) / 742–786 (HD); Claro TV: 66 (SD) / 522 (HD).Disney+ Premium
República DominicanaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD).Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium online, Rays vs. Brewers por Serie Mundial 2026?

Disney+ Premium es una alternativa para acceder a contenidos deportivos de ESPN por internet en los países donde está disponible. La transmisión del Juego 1 de Rays vs. Brewers dependerá de los derechos de emisión y de la programación de cada mercado, por lo que conviene comprobar que el encuentro figure en el catálogo deportivo de tu región.

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+ que figuran en la plantilla original:

PaísesDisney+ Premium mensualDisney+ Premium anual
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2.679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. La oferta de deportes, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de la MLB dependen del país y de la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 con anuncios.
  • Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos.
  • Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.
  • Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced.
  • Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

¿Cómo ver Disney Plus Premium?

Para disfrutar de Disney+ Premium y el partido entre Brewers vs. Dodgers, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.

Suscribirse al plan Premium

Si aún no tienes una cuenta o necesitas actualizar tu plan actual, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a DisneyPlus.com desde el navegador de tu computadora o celular.
  2. Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña.
  3. En la pantalla de opciones de suscripción, selecciona el plan Disney+ Premium (este plan te permite ver contenido en 4K UHD, hacer descargas y usar hasta 4 pantallas simultáneas).
  4. Ingresa tus datos de pago para confirmar la suscripción.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

  1. Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
  2. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR.
  3. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador.
  4. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta.
  5. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.
MLB TV, ESPN, DISNEY PLUS, FOX, CANAL 9 EN VIVO - ver Juego 1 de RAYS vs. BREWERS por Serie Mundial 2026 | VIDEO
El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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