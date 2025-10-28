La Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) continúa y es el turno del Juego 4 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, con el equipo angelino jugando el segundo de los tres partidos de local en el legendario Dodger Stadium. Mira este martes 28 de octubre el cuarto enfrentamiento de una serie que van ganando 2-1 los estadounidenses tras el último triunfo de Ohtani y compañía. La transmisión del Juego 4 estará a cargo de ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica, a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 7:00 p.m. Perú y Colombia . Conoce todos los detalles para seguir el Juego 4 en vivo y en directo.

El Juego 3 de la Serie Mundial entre los Dodgers y Blue Jays hizo historia con 18 entradas, empatando el récord del juego más largo en la historia del clásico, que finalizó con victoria 6-5 para Los Angeles. Lo más insólito de esta victoria épica fue la actuación sobrehumana de Shohei Ohtani, quien alcanzó base nueve veces, un récord en postemporada. Ahora, el fenómeno japonés intentará dar a los Dodgers una ventaja dominante de 3-1 en la serie al tomar el montículo como abridor en el Juego 4.

A pesar de su actuación maratónica en el Juego 3 —donde conectó dos home runs, dos dobles y recibió cinco bases por bolas—, Ohtani se mantuvo firme en su calendario para el montículo. El two-way player se enfrentará al reciente fichaje de los Blue Jays, Shane Bieber, en el Dodger Stadium este martes por la noche. Los Dodgers, campeones defensores, tienen la moral por las nubes, especialmente después de la épica actuación de Ohtani de tres home runs y 10 ponches en el juego que selló la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

Los Toronto Blue Jays llegan a este crucial Juego 4 con una frustración palpable, habiendo dejado 19 corredores en base durante el Juego 3. A pesar de haber explotado el bullpen de los Dodgers en el Juego 1, la ofensiva de Toronto fue silenciada por Yoshinobu Yamamoto en el Juego 2 y no pudo mantener dos ventajas en el extenuante tercer partido. Esta racha negativa ha hundido al equipo en un complejo bache en la primera Serie Mundial de la franquicia desde 1993.

Un juego de Serie Mundial de 18 entradas ya es bastante inusual. Pero lo que hizo aún más inusual el tercer juego de esta Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays el lunes por la noche es que el jugador que se embasó nueve veces (un récord de postemporada) en la victoria de los Dodgers por 6-5 ahora será el abridor en el cuarto juego. | Crédito: mlb.com

Juego 4, Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays

Fecha: Martes, 28 de octubre de 2025

Horario: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

Canal TV: ESPN

Streaming: Disney Plus

Lugar: Dodger Stadium