La Selección de Venezuela tiene una cita con la historia este sábado 14 de marzo. El equipo dirigido por Omar López se enfrenta a la invicta selección de Japón en el duelo más esperado de los cuartos de final del World Baseball Classic (WBC) 2026. El diamante del loanDepot park en Miami, Florida, será el escenario donde la “Vinotinto del Béisbol” buscará derribar al vigente campeón y sellar su boleto entre los cuatro mejores del mundo. Para todo el público latino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y Disney Plus Online.

Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Mundial de Béisbol 2026?

ESPN Latinoamérica transmite su señal del partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE en numerosos países de la región, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Sintoniza ESPN para disfrutar el emocionante duelo FC Barcelona vs. Newcastle por la Champions League. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET desde el loanDepot park, Miami, Florida. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Venezuela vs. Japón por la CMB 2026?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica para ver el juego entre Venezuela vs. Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Dónde, cómo y a qué hora ver Venezuela vs. Japón EN VIVO

Partido : Venezuela vs. República Dominicana

: Venezuela vs. República Dominicana Instancia : Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

: Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (Caracas)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (Caracas) Canal TV / Streaming: ESPN / Disney Plus Premiumm