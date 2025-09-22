El próximo lunes 22 de septiembre de 2025 se celebrará la esperada gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia premiará al mejor futbolista del mundo y entre los favoritos destacan nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Cole Palmer y Ousmane Dembélé.En esta nota te contamos cómo y dónde ver EN VIVO la transmisión por ESPN y Disney Plus, además de los horarios según cada país.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron protagonistas del Balón de Oro 2025. Aquí los resultados oficiales en vivo. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Depor

¿A qué hora empieza la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre desde las 2:00 p. m. (hora peruana). El evento reunirá a los mejores jugadores del planeta en una velada que promete momentos históricos.

Horarios en diferentes países:

España : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. México : 1:00 p. m.

: 1:00 p. m. Estados Unidos (ET) : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Argentina : 4:00 p. m.

: 4:00 p. m. Colombia : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Perú : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Chile: 4:00 p. m.

Dónde ver el Balón de Oro 2025 en TV y streaming

La ceremonia será transmitida en exclusiva para Sudamérica por ESPN, señal disponible en operadores de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y otros.

Para quienes prefieren verlo online, la gala estará disponible en Disney Plus, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo en alta calidad y desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO online?

Si no tienes un televisor cerca, puedes disfrutar de ESPN a través de su aplicación oficial o vía los servicios de streaming que ofrecen su señal, como:

Disney Plus (transmisión confirmada).

(transmisión confirmada). Plataformas de cable con app (Movistar Play, DirecTV GO, Claro Video).

Balón de Oro 2025: qué esperar de la gala

Además de conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, la gala también premiará categorías como:

Balón de Oro Femenino

Trofeo Kopa (mejor jugador joven)

Trofeo Yashin (mejor portero)

Se espera un espectáculo lleno de figuras, entrevistas y momentos memorables en París.

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Cole Palmer destacan como los grandes favoritos al Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X