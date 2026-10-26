El icónico London Palladium Theatre, ubicado en Londres, Inglaterra, albergará hoy la 70.ª edición del Balón de Oro 2026. En Sudamérica, la ceremonia iniciará a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; a las 16:00 en Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Para toda la región, el despliegue del evento futbolístico más esperado del año podrá seguirse en vivo a través de la señal de televisión por cable de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+.

La elección de la capital británica marca un hito inédito para el galardón, ya que se celebra en suelo inglés por primera vez en su historia. Esta designación especial rinde tributo directo a Stanley Matthews, la recordada leyenda que en 1956 inauguró el palmarés del trofeo al convertirse en el primer futbolista en ser premiado con la distinción individual más codiciada del deporte rey.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia del Balón de Oro 2026 desde London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Balón de Oro 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Revisa tu programación oficial de ESPN si la transmisión del Balón de Oro está disponible en tu localidad.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO el Balón de Oro 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, Balón de Oro 2026?

Para disfrutar de Disney+ Premium y la ceremonia Balón de Oro 2026, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.

Suscribirse al plan Premium

Si aún no tienes una cuenta o necesitas actualizar tu plan actual, sigue estos pasos:

Ingresa a DisneyPlus.com desde el navegador de tu computadora o celular. Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña. En la pantalla de opciones de suscripción, selecciona el plan Disney+ Premium (este plan te permite ver contenido en 4K UHD, hacer descargas y usar hasta 4 pantallas simultáneas). Ingresa tus datos de pago para confirmar la suscripción.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos