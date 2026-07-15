Las grandes selecciones suelen medirse por su capacidad para responder cuando la presión alcanza el punto más alto. Argentina e Inglaterra tendrán esa prueba este miércoles 15 de julio en Atlanta, donde disputarán una semifinal del Mundial FIFA 2026 con un premio reservado para muy pocos: un lugar en la final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste llega a esta instancia después de superar una exigente serie frente a Suiza, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega gracias a una actuación decisiva de Jude Bellingham. Ahora, Lionel Messi y Harry Kane encabezarán un duelo que reúne a dos de las selecciones más reconocidas del fútbol internacional y que volverá a colocar frente a frente a dos países con una larga historia mundialista.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y contará con transmisión EN VIVO para gran parte de Latinoamérica mediante ESPN y Disney+ Premium. La pelota comenzará a rodar a las 14:00 horas de Colombia y Perú, 16:00 horas de Argentina y 3:00 p.m. ET en Estados Unidos.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra para la mayoría de países de Sudamérica. La cobertura incluirá programas especiales previos al encuentro, análisis táctico, entrevistas, estadísticas actualizadas y la narración completa de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá acceso a la señal en vivo y contenidos exclusivos relacionados con la fase decisiva del torneo.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Inglaterra

País ESPN Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del campeonato en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y la disponibilidad regional, los aficionados también podrán acceder a la semifinal mediante esta señal alternativa.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Inglaterra

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el partido desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos de transmisión compatibles.

Además de la emisión en directo de la semifinal, la plataforma ofrecerá programas especiales, repeticiones, análisis tácticos y cobertura integral de los últimos días del Mundial 2026.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Hora Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Hora Venezuela y Bolivia 15:00 Hora Chile 16:00 Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 16:00 Hora México (CT) 13:00 Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Hora España 21:00 TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“A medida que un Mundial avanza, las diferencias futbolísticas suelen reducirse y los aspectos emocionales adquieren un peso cada vez mayor. Argentina e Inglaterra llegan a esta semifinal después de superar eliminatorias exigentes, lo que explica por qué ambos equipos parecen haber fortalecido su convicción competitiva durante las últimas semanas.

La selección argentina ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a contextos distintos. No siempre dominó los partidos desde la posesión o desde el juego, pero encontró soluciones cuando los encuentros se volvieron incómodos. Esa flexibilidad táctica es uno de los rasgos que más valoran los entrenadores en fases eliminatorias.

Inglaterra, por su parte, transmite la sensación de ser un equipo que todavía puede crecer. Bellingham se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del torneo y Kane continúa apareciendo en los momentos determinantes. La combinación de juventud y experiencia convierte al conjunto de Thomas Tuchel en un rival especialmente peligroso.

También existe una cuestión simbólica imposible de ignorar. Messi se encuentra a un paso de disputar otra final mundialista, mientras Inglaterra persigue una oportunidad que su fútbol lleva décadas esperando. Esa mezcla de urgencia, ilusión y responsabilidad suele producir partidos difíciles de anticipar.

Por eso la semifinal de Atlanta parece destinada a resolverse en los pequeños detalles. Cuando el nivel de los equipos es tan alto, la diferencia rara vez surge de la superioridad absoluta; normalmente aparece en una decisión acertada, una intervención decisiva o un instante de inspiración.”