Se viene un partidazo. Boca Juniors y Universidad Católica protagonizarán un apasionante duelo este martes 7 de abril, cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 . El compromiso se disputará en el estadio Claro Arena de Las Condes y está programado para las 9:30 p.m. (hora de Chile y Argentina) , marcando el inicio del camino para ambos equipos en el torneo más importante del continente.

El conjunto chileno buscará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante uno de los gigantes de Sudamérica, en un escenario que promete un ambiente intenso desde las gradas. Por su parte, Boca Juniors llega con la misión de imponer su jerarquía y comenzar con el pie derecho su regreso a la Libertadores, en un grupo que desde el arranque exige máxima concentración.

El equipo argentino vuelve a disputar la Copa Libertadores tras una temporada en la que compitió en la Sudamericana sin lograr los resultados esperados a nivel internacional. Con la obligación de recuperar protagonismo, Boca afronta este nuevo desafío con ilusión renovada, mientras que Universidad Católica intentará aprovechar su localía para comenzar sumando. Si quieres ver el partido EN VIVO, podrás hacerlo a través de ESPN y Disney+ Premium .

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Boca vs. U Católica por la Copa Libertadores 2026?

El duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026 contará con transmisión EN VIVO a través de ESPN, específicamente en la señal de ESPN 5 Sur para gran parte de Sudamérica . Este canal estará disponible en países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador y otros de la región, permitiendo a los aficionados seguir cada detalle del encuentro desde la televisión por cable.

Además, quienes prefieran verlo vía streaming podrán hacerlo mediante Disney+ en su plan Premium , donde se incluye toda la programación deportiva de ESPN en vivo. De esta manera, los hinchas tendrán la posibilidad de disfrutar del partido desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet, Smart TV o computadora, sin perderse un solo minuto de este esperado enfrentamiento continental.

Precios por país para obtener Disney+ y ver Boca vs. U. Católica ONLINE

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Disney+ Premium en Latinoamérica se puede ver en móviles, PC, smart TV, dispositivos de streaming y consolas, siempre que cumplan ciertos requisitos de sistema y modelo.

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Requisitos mínimos técnicos Smart TV LG LG con webOS 3.0 o superior (modelos 2016 en adelante). Sistema webOS actualizado, acceso a LG Content Store. Smart TV Samsung Samsung con Tizen (modelos 2016 o más recientes). Tizen compatible con app Disney+, acceso a Samsung Apps. Smart TV Hisense Modelos 2017+ con VIDAA U2.5, U3, 4.0 o posterior. Tienda de apps con Disney+, firmware al día. Android TV / Google TV Philips, Sony Bravia, TCL, Sharp, NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box, Dynalink, otros con Android TV/Google TV. Android TV con Android 5.0 o superior Otras marcas Vestel, Sunny, Saba, Sogo, Nevir y TVs con Android TV integrado. Compatibilidad con app Disney+ en su tienda. Dispositivos Android TV externos TV Box Android certificados (p.ej. NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box). Android 5.0+ y Google Play Store. Apple TV Apple TV 4.ª generación o posterior. tvOS compatible con la app Disney+. Amazon Fire TV Fire TV / Fire TV Stick con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, tienda de apps Amazon. Chromecast Chromecast 2.ª generación o posterior, Chromecast con Google TV. Red Wi‑Fi estable, app móvil o Google TV para controlar. Otros dispositivos conectados Google Nest Hub, Nest Hub Max, algunos decodificadores de TV paga (Flow, etc.). Soporte oficial de la operadora y app Disney+ integrada.

Móviles y tablets

Tipo de dispositivo Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Android (móvil/tablet) Teléfonos y tablets Android. Android 5.0 (Lollipop) o posterior; memoria libre para la app. iPhone iPhone compatibles con la versión reciente de la app. iOS 16.4 o posterior iPad iPad con iPadOS compatible. Versión de iPadOS equivalente a iOS 16.4 o mayor. Tablets Amazon Fire Dispositivos Fire con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, Amazon Appstore.

Computadoras y navegadores

Plataforma Cómo se ve Disney+ Premium Requisitos mínimos técnicos PC Windows Navegadores compatibles (Chrome, Edge, Firefox). Versión reciente del navegador, conexión de banda ancha. Mac Navegadores compatibles (Safari, Chrome, Firefox). Sistema y navegador actualizados. Laptops en general Acceso vía navegador web a Disney+. Soporte de DRM (Widevine/PlayReady) y buena conexión.

Consolas de videojuegos

Consola Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Xbox One App Disney+ disponible en Microsoft Store. Consola actualizada y con acceso a tienda. Xbox Series X S App Disney+ disponible. PlayStation 4 App Disney+ en PlayStation Store. Firmware reciente, cuenta PSN. PlayStation 5 App Disney+ en «Multimedia» > «Todas las aplicaciones». Firmware reciente, conexión a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Boca Juniors vs. U. Católica por la Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 7 de abril de 2026

: Martes 7 de abril de 2026 Partido : Boca Juniors vs. U. Católica , por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

: , por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 Hora : 9:30 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay / 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador

: 9:30 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay / 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador Canal en Sudamérica : ESPN 5 Sur

: ESPN 5 Sur Streaming : Disney Plus Premium

: Disney Plus Premium Estadio: Claro Arena, Los Condes (Chile)