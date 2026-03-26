Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo (3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador) en un duelo de alto nivel que promete emociones de principio a fin, en el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 . Dos potencias del fútbol mundial medirán fuerzas con el objetivo de ajustar detalles, probar variantes y consolidar sus planteles de cara al torneo más importante del planeta. Con figuras de primer nivel en ambos lados, este partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha FIFA.

Tanto la Canarinha como el conjunto europeo llegan con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al Mundial, afinando su juego y buscando confianza en este tipo de encuentros exigentes. Será una prueba clave para medir el verdadero nivel de ambos equipos en la recta previa al gran objetivo. Además, podrás seguir este partidazo EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica .

Lista de convocados del DT Carlo Ancelotti para los partidos contra Francia y Croacia (Foto: @CBF_Futebol)

📺 ¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Francia por amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026?

ESPN está disponible en toda Latinoamérica a través de televisión por cable y satélite. Puedes acceder a su señal mediante operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV , entre otros, dependiendo del país.

La señal incluye canales como:

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN 4 (según región)

Importante:

❌ ESPN no es gratis

✔️ Necesitas una suscripción a TV paga

🌎 ¿En qué países se puede ver ESPN?

ESPN Latinoamérica transmite en una amplia lista de países, entre ellos:

Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

En todos estos territorios, el acceso depende de un operador de televisión por suscripción.

📱 ¿Cómo ver ESPN EN VIVO por streaming?

La opción oficial para ver ESPN online en Latinoamérica es a través de Disney+ Premium, plataforma que integra los contenidos deportivos del canal tras la fusión con Star+.

Con esta suscripción podrás acceder a:

Canales en vivo de ESPN

Partidos internacionales

Eventos deportivos exclusivos

Todo el contenido deportivo está centralizado en Disney+ en la región.

💰 ¿Cuánto cuesta Disney+ Premium en Latinoamérica?

Los precios pueden variar según el país, pero estos son valores reales y confirmados:

Perú

💵 Premium: S/ 55.90 al mes / S/ 469.90 al año

México

💵 Premium: $299 MXN al mes

Otros países (referencia 2026)

Colombia: desde COP 17.900/mes (promocional)

Chile: desde CLP 4.900/mes (promo)

Centroamérica: desde USD 7.99/mes (promo)

👉 En todos los casos, el plan Premium es el que incluye ESPN completo.

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.