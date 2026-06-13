La espera terminó para una de las selecciones llamadas a pelear por el título de la Copa Mundial FIFA 2026. Brasil debutará este sábado 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York por la primera jornada del Grupo C, en un encuentro que marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. El partido comenzará a las 6:00 p.m. ET (5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 7:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y concentrará la atención de millones de aficionados que esperan ver en acción a figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick.

Mientras tanto, Neymar Jr. continúa siendo la gran incógnita de Brasil debido a las molestias físicas que arrastra desde la preparación previa al torneo. Para quienes deseen seguir el encuentro desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. A través de sus diferentes señales podrás seguir el partido entre Brasil y Marruecos correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por streaming, deberás contar con una suscripción activa a Disney+ Premium.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium México SKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Total Play 558 Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 también forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 en distintos países de Latinoamérica y estará disponible dentro del catálogo deportivo de Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro en teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tabletas, Apple TV, Chromecast, Roku y otros dispositivos compatibles. Además del partido, la plataforma contará con programación especial, análisis, repeticiones y contenido exclusivo del Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Sábado 13 de junio de 2026

: Sábado 13 de junio de 2026 Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Hora : 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (Estados Unidos); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 18:00 (Chile y Venezuela); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)

: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (Estados Unidos); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 18:00 (Chile y Venezuela); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) Latinoamérica : ESPN y ESPN 2

: ESPN y ESPN 2 Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Brasil inicia una nueva etapa bajo el mando de Carlo Ancelotti y buscará arrancar el Mundial 2026 con una victoria frente a una selección marroquí que llega en un gran momento competitivo. Con Vinícius Júnior y Raphinha como principales referentes ofensivos, y con la expectativa de conocer si Neymar Jr. podrá tener participación en el encuentro, el debut de la Canarinha promete convertirse en uno de los partidos más seguidos de la primera fecha mundialista.