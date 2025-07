Nueva Jersey será el foco de atención para recibir los dos mejores equipos del mundo de esta edición, para disputar el trofeo del Mundial de Clubes 2025. Chelsea vs. PSG juegan el título este domingo 13 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Si vives en cualquier país de Latinoamérica, podrás seguir la transmisión por ESPN en vivo y Disney Plus en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El Chelsea aseguró su pase a la final al derrotar al Fluminense por 2-0 en semifinales y ahora aspira a su segundo título del torneo. Por su parte, el PSG avanzó tras una contundente victoria por 4-0, un partido que marcó el regreso de Mbappé a su antiguo club y puso de relieve la buena forma física de jugadores clave como Dembélé.

Dónde ver ESPN en vivo, Chelsea vs. PSG por TV y Streaming Online

La final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea Football Club y París Saint-Germain se juega este domingo 13 de julio y con transmisión de ESPN en toda Latinoamérica. A continuación, podrás seguir el partido en vivo y online desde el cableoperador de tu preferencia o siendo cliente de la plataforma streaming de Disney+ en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney Plus en vivo online, Chelsea vs. PSG?

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

Países Disney Plan Estándar Disney Plan Premium México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Fecha, hora, TV y online para ver la final Chelsea vs. PSG

Conoce estos datos claves para seguir la cobertura completa y en exclusiva de la final entre Chelsea y PSG por el Mundial de Clubes 2025.

Partido: Chelsea vs. PSG

Chelsea vs. PSG Fecha: domingo 13 de julio de 2025

domingo 13 de julio de 2025 Estadio: MetLife en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

MetLife en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Transmisión: ESPN (TV) y Disney Plus (Streaming Online)