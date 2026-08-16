Un partido de pronóstico reservado. Chivas y Santos se enfrentarán hoy domingo 16 de agosto por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX en el Estadio Corona de Torreón. Tras el parón por la Leagues Cup, ambos equipos buscarán los tres puntos para escalar posiciones en el campo y demostrar que están en condiciones para protagonizar el campeonato. La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
Chivas de Guadalajara se ubica en el puesto 12 con cuatro puntos. Sus hinchas exigen a Gabriel Milito mejorar en el rendimiento futbolístico y mostrar una idea táctica. Además, para este compromiso, el estratega no podrá contar con José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González, tres elementos claves.
Santos, por su parte, también necesita ganar. Están penúltimos con cero puntos. Este compromiso es clave para clamar los cuestionamientos y renovar la confianza con el entrenador Renato Paiva.
¿Dónde ver Chivas vs. Santos EN VIVO por ESPN?
El partido entre Chivas contra Santos será transmitido EN VIVO por ESPN para el territorio de México y algunos países de Centroamérica.
- México
- Costa Rica
- República Dominicana
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
¿Cómo ver ESPN en México el partido Chivas vs. Santos?
Para sintonizar ESPN en México y visualizar el partido entre Chivas contra Santos, estos son los canales:
- Sky 551
- Dish 338 SD - 838 HD
- Total Play 558 HD
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a la cobertura integral del partido entre Guadalajara y Santos.
¿Cuánto cuesta Disney Plus en México?
Disney+ en México cuesta desde MXN 154.99 al mes para el plan Estándar, MXN 169.49 al mes para Estándar sin anuncios (o variantes superiores), y MXN 339 al mes para el plan Premium.