GUADALAJARA (MÉXICO), 23/06/2026. ESPN transmitirá EN VIVO el partido Portugal vs. RD Congo que se realizará este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.
GUADALAJARA (MÉXICO), 23/06/2026. ESPN transmitirá EN VIVO el partido Portugal vs. RD Congo que se realizará este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.
Santos Yupanqui
Santos Yupanqui

¡Por el pase a los dieciseisavos de final! Colombia enfrentará a RD Congo hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso que tendrá como escenario el Estadio Guadalajara, México, promete ser histórico. El conjunto de Néstor Lorenzo tiene la oportunidad de clasificar a la siguiente etapa del campeonato.

La cita del compromiso es a las 21:00 horas (horario colombiano), 19:00 horas (PT) y 20:00 horas (México). Por la importancia del partido, Néstor Lorenzo apostará por su once estelar, como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Dávinson Sánchez.

Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles sobre uno de los compromisos más atractivos de la segunda jornada de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Colombia vs. RD Congo que se realizará hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Precios de Disney+ Premium en América

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
Venezuela USD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
PartidoColombia vs. RD Congo
Horarios9:00 p.m. (horario en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador).
CompeticiónCopa Mundial de la FIFA 2026
GrupoFase de grupos - Jornada 2, Grupo K
SedeEstadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México
ÁrbitroMaurizio Mariani (Italia)
Presente Colombia Colombia viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. Suma 3 puntos.
Presente RD CongoViene de empatar 1-1 frente a Portugal en la primera jornada. Suma 1 punto.

Colombia y RD Congo juegan un partido clave por el Grupo K. El equipo de Lorenzo necesita ganar para clasificar a los dieciseisavos de final; el cuadro africano quiere seguir haciendo historia. Ya le robaron un punto al Portugal de Cristiano Ronaldo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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