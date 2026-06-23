¡Por el pase a los dieciseisavos de final! Colombia enfrentará a RD Congo hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso que tendrá como escenario el Estadio Guadalajara, México, promete ser histórico. El conjunto de Néstor Lorenzo tiene la oportunidad de clasificar a la siguiente etapa del campeonato.

La cita del compromiso es a las 21:00 horas (horario colombiano), 19:00 horas (PT) y 20:00 horas (México). Por la importancia del partido, Néstor Lorenzo apostará por su once estelar, como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Dávinson Sánchez.

Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles sobre uno de los compromisos más atractivos de la segunda jornada de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Colombia vs. RD Congo que se realizará hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

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Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Colombia vs. RD Congo Horarios 9:00 p.m. (horario en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador). Competición Copa Mundial de la FIFA 2026 Grupo Fase de grupos - Jornada 2, Grupo K Sede Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México Árbitro Maurizio Mariani (Italia) Presente Colombia Colombia viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. Suma 3 puntos. Presente RD Congo Viene de empatar 1-1 frente a Portugal en la primera jornada. Suma 1 punto.

Colombia y RD Congo juegan un partido clave por el Grupo K. El equipo de Lorenzo necesita ganar para clasificar a los dieciseisavos de final; el cuadro africano quiere seguir haciendo historia. Ya le robaron un punto al Portugal de Cristiano Ronaldo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.