Este sábado 3 de octubre, España enfrentará a Chequia por la tercera fecha de la UEFA Nations League en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, a las 13:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 15:45 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La transmisión EN VIVO del compromiso estará a cargo de ESPN y por streaming vía Disney Plus. La Roja, ostentando su etiqueta de campeona mundial y su brillante estado de forma, llega imparable tras conquistar Wembley ante Inglaterra y aplastar 4-1 a la Croacia de Luka Modric. En ese último duelo, Lamine Yamal acaparó los reflectores al firmar un doblete, dejando clara su letalidad y sangre fría cada vez que pisa el área rival.

El libreto de Luis de la Fuente ha alcanzado una armonía colectiva que ilusiona a sus hinchas. Aunque Rodri suele ser el elemento indiscutible en la medular, la dupla conformada por Fabián Ruiz y Martín Zubimendi dejó gratas sensaciones. Otro jugador que brilló fue Fermín López como enganche libre, conectando líneas y nutriendo de balones a una ofensiva constante, donde Mikel Oyarzabal y Ferran emergen como las principales cartas de gol.

En la otra orilla, el combinado checo aterriza en territorio ibérico herido tras acumular dos tropiezos consecutivos. Conscientes de la magnitud del desafío que supone enfrentar a los campeones del mundo, apostarán sus fichas a una disciplina táctica férrea y a una intensidad defensiva asfixiante. Su objetivo primordial será neutralizar a los jugadores españoles y la presión, buscando dar la sorpresa para cosechar sus primeras unidades en este certamen continental.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Chequia?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre España vs. Chequia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación sobre la Liga de Naciones de la UEFA.

OVIEDO, ASTURIAS (ESPAÑA), 3/10/2026 - La 1 te llevará EN DIRECTO el partido de España vs. Chequia por la UEFA Nations League desde el Estadio Carlos Tartiere. FOTO: EFE/Julio Muñoz. / EFE/Julio Muñoz

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Chequia?

ESPN 2 es otro de los canales que te lleva los compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Chequia?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura de los principales eventos deportivos del mundo.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $11.99 Paraguay USD $14.99 Bolivia USD $18.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+

Películas y series de Star

ESPN y ESPN 3

Calidad Full HD

Dos dispositivos simultáneos

Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+

Películas y series de Star

Todos los canales y eventos de ESPN

Calidad hasta 4K Ultra HD

Dolby Vision y Dolby Atmos

Cuatro dispositivos simultáneos

Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver España vs. Chequia EN VIVO por la Liga de Naciones de la UEFA

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Sábado 3 de octubre de 2026 Horario: 1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Estadio Carlos Tartiere

Estadio Carlos Tartiere Ciudad: Oviedo, España.