Este martes 29 de septiembre, España juega contra Croacia por la segunda jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Tras ganar a Inglaterra en Wembley, el campeón del mundo tendrá su reencuentro con su gente. El equipo dirigido por Luis de la Fuente sigue demostrando un gran nivel futbolístico.

Con Lamine Yamal y Nico Williams, España tiene un juego agresivo por las bandas. Dani Olmo es el conductor del equipo y, en el mediocampo, Rodri es el encargado de conducir los hilos de la ‘Roja’. Ante Inglaterra, Ferran Torres inició las acciones, pero Mikel Oyarzabal hizo méritos para iniciar las acciones.

Croacia, por su parte, también tuvo un estreno con triunfo en la UEFA Nations League. Con Luka Modrić como su principal figura, el conjunto de Slaven Bilić es un equipo agresivo en la marca que presiona a su rival y lo obliga a cometer errores.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Croacia?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre España vs. Croacia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación sobre la Liga de Naciones de la UEFA.

SEVILLA, ANDALUCÍA (ESPAÑA), 28-09-2026. ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de España vs. Croacia por la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Croacia?

ESPN 2 es otro de los canales que te lleva los compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Croacia?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura de los principales eventos deportivos del mundo.

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Horario, TV y dónde ver España vs. Croacia EN VIVO por la Liga de Naciones de la UEFA

Fecha: Martes 29 de septiembre

Martes 29 de septiembre Horario: 1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Canal TV: ESPN

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Disney Plus Premium Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Ramón Sánchez-Pizjuán Ciudad: Sevilla, España.