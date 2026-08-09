Después de superar la ronda semifinal, México ya tiene definido su último desafío en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El conjunto dirigido por el Tri disputará el título este domingo 9 de agosto frente a Estados Unidos, en una final que tendrá como escenario la Ciudad de México.

El partido reúne a dos selecciones que ya cumplieron con la misión de obtener la clasificación para el Mundial Sub-20 de 2027, pero que ahora buscan cerrar su participación con un trofeo. Para México, además, será la oportunidad de volver a coronarse en la categoría después del campeonato conseguido en 2024.

La definición tendrá lugar en el Estadio Banorte desde las 5:00 p.m., hora del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por ESPN, mientras que Disney+ Premium México ofrecerá la alternativa de streaming para quienes quieran ver la final por Internet.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Estados Unidos por el Premundial Sub-20?

ESPN transmitirá Estados Unidos vs. México EN VIVO este domingo 9 de agosto en diferentes mercados de América Latina. El partido corresponde a la gran final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y tendrá como escenario el Estadio Banorte.

El pitazo inicial está programado para las 5:00 p.m. del centro de México. La señal de ESPN permitirá seguir la definición del campeonato desde territorio mexicano, mientras que la disponibilidad en otros países latinoamericanos puede variar de acuerdo con los derechos de transmisión de cada mercado.

Para quienes busquen una alternativa online, Disney+ Premium concentra la señal deportiva de ESPN en los territorios donde el partido se encuentre habilitado dentro de su programación.

Canales de ESPN para ver Estados Unidos vs. México

PAÍSES CANALES TV STREAMING México ESPN Disney+ Premium México Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. México por la final del Premundial Sub-20 en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver la gran final EN VIVO por ESPN este domingo 9 de agosto, desde las 5:00 p.m. (hora del centro de México). La transmisión televisiva llevará al público la definición del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 desde el Estadio Banorte.

México afrontará este partido con la clasificación mundialista ya resuelta. El objetivo ahora es conseguir el título regional y terminar el torneo de la mejor manera posible frente a su público.

Además, existe un incentivo adicional para el campeón: el ganador del Premundial obtendrá la plaza de Concacaf para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, el partido ante Estados Unidos no solo definirá al campeón de la categoría.

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Estados Unidos vs. México por la final del Premundial Sub-20 de Concacaf?

Disney+ Premium México será la alternativa para seguir por Internet la gran final entre México y Estados Unidos. Los usuarios con una suscripción que incluya el contenido deportivo correspondiente podrán acceder a la transmisión de ESPN desde la plataforma.

El partido comenzará a las 5:00 p.m. (CDMX) este domingo 9 de agosto. Para encontrar la transmisión, los usuarios deberán ingresar a Disney+ y dirigirse a la sección deportiva o buscar directamente el evento dentro de la programación disponible.

La oferta de contenidos deportivos de Disney+ puede cambiar según el país, por lo que la disponibilidad de la señal de ESPN debe comprobarse de acuerdo con la ubicación del usuario.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Los aficionados pueden utilizar diferentes dispositivos para acceder a Disney+ y seguir la programación deportiva disponible:

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

De esta manera, la final de México puede seguirse desde un televisor, computadora, celular o tablet, siempre que el dispositivo sea compatible con Disney+ y cuente con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Estados Unidos vs. México por la final del Premundial Sub-20

FICHA ESTADOS UNIDOS VS. MÉXICO EN VIVO POR EL PREMUNDIAL SUB-20 Fecha Domingo 9 de agosto de 2026 Partido México vs. Estados Unidos Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Gran final Hora México (CDMX) 5:00 p.m. TV en México ESPN Streaming en México Disney+ Premium México Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México Mundial Sub-20 México y Estados Unidos ya clasificados a 2027 Premio adicional Plaza de Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028