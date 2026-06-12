La espera terminó. Estados Unidos y Paraguay pondrán en marcha este viernes 12 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrenten en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera jornada del Grupo D. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Colombia y Perú (22:00 de Asunción y Buenos Aires; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y marcará el debut de dos selecciones que aspiran a comenzar con una victoria su camino hacia los dieciseisavos de final. Para quienes deseen seguir el partido desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ ofrecerán la transmisión oficial por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Estados Unidos y Paraguay por la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney+ Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney+ Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney+ Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney+ México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney+ Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney+ Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney+ Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney+ Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney+.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) Disney+ Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Claro TV (175 SD y 475 HD), VTR (48) Disney+ Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) Disney+ Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD), Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney+ Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney+ Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD), Flow (102 HD) Disney+ Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD) Disney+ Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) Disney+ Bolivia Entel (41 HD), Tigo (510 SD y 702 HD), AXS+ (103 HD) Disney+ México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Total Play (558 HD) Disney+

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026? Precios por país

Estos son los precios referenciales del Plan Premium de Disney+, que incluye la cobertura deportiva de ESPN en Latinoamérica.

País Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, quien reemplazó a Star+, cuenta con la cobertura deportiva de ESPN para gran parte de Latinoamérica y ofrece diferentes planes de suscripción según las necesidades del usuario.

Plan Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de ESPN y ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD

Audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Todos los canales y eventos exclusivos de ESPN

Video hasta 4K Ultra HD

HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Partido: Estados Unidos vs. Paraguay, por la jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos vs. Paraguay, por la jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (USA); 19:00 (MEX); 20:00 (COL/PER/ECU); 22:00 (ARG/PAR/URU)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (USA); 19:00 (MEX); 20:00 (COL/PER/ECU); 22:00 (ARG/PAR/URU) Canal en Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Disney+ y Fubo

ESPN Deportes, ESPN+, Disney+ y Fubo Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada mundialista. El anfitrión buscará aprovechar el respaldo de su afición para comenzar con una victoria, mientras que la Albirroja intentará sorprender en territorio estadounidense y sumar puntos valiosos en la carrera hacia la siguiente ronda. Los aficionados de toda Latinoamérica podrán seguir el partido EN VIVO mediante ESPN y Disney+ Premium, con cobertura completa desde Los Ángeles.