La emocionante fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 regresa este miércoles, destacando el crucial enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Club Brujas de Bélgica, un duelo correspondiente a la Jornada 4. El partido se jugará este miércoles 5 de noviembre en el Jan Breydel Stadion a las 21:00 horas (horario peninsular), y será transmitido EN VIVO en exclusiva por ESPN en televisión y vía streaming a través de Disney Plus en Estados Unidos y otras regiones. Aunque los culé llegan al encuentro con la moral afectada tras caer en el Clásico de LaLiga, su paso en la Champions ha sido impresionante, incluyendo una contundente goleada 6-1 al Olympiacos, colocándolos a las puertas de la zona de clasificación directa a octavos de final. El conjunto azulgrana, que ya ha superado los 100 goles esta temporada y llega como claro favorito, se encontrará con un Club Brujas formidable en casa, que se mantiene invicto como local en 12 partidos y ha mostrado solidez en su inicio europeo.
¿Dónde puedo ver el partido FC Barcelona vs. Club Brujas en vivo?
El encuentro entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:
- Sudamérica: Transmisión en Disney+ Plan Premium, que incluye los canales de ESPN en vivo.
- Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 3:00 p.m. (ET).
¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?
En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.
Acceso mediante Disney+
- Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+.
- Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa.
- Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo.
- Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.
Acceso mediante teleoperadoras
Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:
|País
|Operadores principales
|Argentina
|Cablevisión, Telecentro, Supercanal
|Colombia
|Claro, ETB
|Chile
|VTR, Entel
|Ecuador
|TV Cable
|Perú
|Movistar, Claro, DIRECTV
|Uruguay
|Nuevo Siglo, Montecable
Pasos para ver ESPN a través de tu operador:
- Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
- Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
- Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.
En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:
Con suscripción por cable o satélite
- Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
- Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
- Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.
Sin suscripción por cable
- Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos.
- Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web.
- Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.
Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.
FC FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Miércoles, 05 de noviembre de 2025
- Lugar: Estadio Jan Breydel de Brugge, Bélgica
- Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 5:00 p.m. Argentina y Chile
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus