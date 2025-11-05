La emocionante fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 regresa este miércoles, destacando el crucial enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Club Brujas de Bélgica, un duelo correspondiente a la Jornada 4. El partido se jugará este miércoles 5 de noviembre en el Jan Breydel Stadion a las 21:00 horas (horario peninsular), y será transmitido EN VIVO en exclusiva por ESPN en televisión y vía streaming a través de Disney Plus en Estados Unidos y otras regiones . Aunque los culé llegan al encuentro con la moral afectada tras caer en el Clásico de LaLiga, su paso en la Champions ha sido impresionante, incluyendo una contundente goleada 6-1 al Olympiacos, colocándolos a las puertas de la zona de clasificación directa a octavos de final. El conjunto azulgrana, que ya ha superado los 100 goles esta temporada y llega como claro favorito, se encontrará con un Club Brujas formidable en casa, que se mantiene invicto como local en 12 partidos y ha mostrado solidez en su inicio europeo.

Club Brujas figura en la vigésima posición de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 3 unidades. | Crédito: Club Brugge K.V. / Facebook

¿Dónde puedo ver el partido FC Barcelona vs. Club Brujas en vivo?

El encuentro entre FC Barcelona y Club Brujas se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:

Sudamérica : Transmisión en Disney+ Plan Premium , que incluye los canales de ESPN en vivo .

: Transmisión en , que incluye los canales de . Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 3:00 p.m. (ET).

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?

En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.

Acceso mediante Disney+

Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+. Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa. Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo. Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.

Acceso mediante teleoperadoras

Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:

País Operadores principales Argentina Cablevisión, Telecentro, Supercanal Colombia Claro, ETB Chile VTR, Entel Ecuador TV Cable Perú Movistar, Claro, DIRECTV Uruguay Nuevo Siglo, Montecable

Pasos para ver ESPN a través de tu operador:

Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN. Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador). Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.

En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:

Con suscripción por cable o satélite

Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV. Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN. Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.

Sin suscripción por cable

Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos. Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web. Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.

Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.

FC Barcelona se ubica en el noveno puesto de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 9 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

FC FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 05 de noviembre de 2025

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Jan Breydel de Brugge, Bélgica

Estadio Jan Breydel de Brugge, Bélgica Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 5:00 p.m. Argentina y Chile

3:00 p.m. Perú y Colombia / 5:00 p.m. Argentina y Chile Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus