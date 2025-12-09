El FC Barcelona afrontará un nuevo desafío este martes 9 de diciembre, cuando choque con el Eintracht Frankfurt por la Fecha 6 de la Champions League. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el duelo, te informo que ESPN y Disney Plus transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el partido por TV y Online.
Luego de un gran triunfo por 5-3 ante el Real Betis por LaLiga, el conjunto catalán está decidido a sumar de a tres también en la Liga de Campeonas, sobre todo porque en la última jornada de dicha competición cayó 3-0 frente al Chelsea. El cuadro alemán, por otro lado, llega al compromiso tras haber perdido 6-0 ante el RB Leipzig por la Bundesliga. Debido a ese resultado, está obligado a levantar a cabeza.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League?
ESPN Latinoamérica transmite su señal en numerosos países de la región, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Sintoniza ESPN para disfrutar el emocionante duelo entre FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League? Precios por país
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
- Películas y series de Star sin anuncios.
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.
- Reproducción simultánea en dos dispositivos.
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
- Películas y series de Star sin anuncios.
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.