El FC Barcelona retoma su camino en LaLiga EA Sports 2025 en la Jornada 11 este domingo 2 de noviembre (1:30 pm ET / 10:30 am PT) con un duelo clave ante el Elche CF en el Estadio Olímpico de Montjuic, buscando desesperadamente recuperar la senda del triunfo y no ceder terreno en la lucha por el liderato tras la dolorosa caída en el Clásico ante el Real Madrid. Este enfrentamiento es una oportunidad crucial para que los dirigidos por Hansi Flick demuestren su capacidad de reacción y mantengan el ritmo competitivo, especialmente ante un Elche que, aunque llega con necesidad de sumar puntos en la liga, ha levantado su moral tras una goleada a mitad de semana en la Copa del Rey. El conjunto blaugrana confía en la consolidación de sus jóvenes talentos como Lamine Yamal y Fermín López, quienes se han convertido en pilares ofensivos, mientras que la afición catalana espera ansiosa una actuación estelar de Robert Lewandowski para que recupere su mejor forma goleadora y guíe al equipo hacia la victoria. Este partido promete ser un vibrante duelo de necesidades en el fútbol español. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

FC Barcelona se ubica en el tercer puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 22 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Fútbol Club Barcelona — Elche Club de Fútbol en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

Valencia se coloca en el octavo lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 14 unidades. | Crédito: Elche CF / Facebook

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona vs. Elche CF en vivo por LaLiga 2025

Fecha : Domingo, 02 de noviembre de 2025

: Domingo, 02 de noviembre de 2025 Partido : FC Barcelona vs. Elche C.F., por la Jornada 11 de LaLiga 2025

: FC Barcelona vs. Elche C.F., por la Jornada 11 de LaLiga 2025 Hora : 1:30 pm ET / 10:30 am PT (USA); 12:30 (PER/COL/ECU); 14:30 (ARG/CHI)

: 1:30 pm ET / 10:30 am PT (USA); 12:30 (PER/COL/ECU); 14:30 (ARG/CHI) Canal en Estados Unidos : ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App

: ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, Cataluña (España)