El cierre de enero trae consigo un cruce atractivo en LaLiga de España. Este sábado 31 de enero de 2026 , el Estadio Manuel Martínez Valero será el escenario donde Elche CF y FC Barcelona se enfrenten por la jornada 22 del campeonato español, en un duelo programado para las 3:00 p.m. ET y 9:00 p.m. en España. Con realidades distintas pero la misma urgencia de sumar, el choque promete intensidad, ritmo y emociones en una noche clave para ambos equipos en el tramo medio de la temporada.

El conjunto ilicitano llega con la herida reciente tras caer 3-2 ante Levante, un partido parejo en el que mostró capacidad ofensiva, pero también falencias defensivas que buscará corregir ante un rival de mayor jerarquía. Enfrente estará un Barcelona en alza, que viene de una sólida victoria 3-0 frente a Real Oviedo con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal, y que intentará trasladar ese buen momento a condición de visitante para seguir firme en la pelea por los primeros puestos de LaLiga.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Estados Unidos estará a cargo de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).

FC Barcelona llega a este compromiso ante Elche luego de vencer a FC Copenhague en la última fecha de la fase liga de la Champions League (Crédito: FC Barcelona)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26 en EE. UU.?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el partido Barcelona vs. Elche por LaLiga 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Elche

Fecha : Sábado 31 de enero del 2026

: Sábado 31 de enero del 2026 Partido : Barcelona vs. Elche por la jornada 22 de LaLiga

: por la jornada 22 de LaLiga Hora : 3:00 p.m. ET / (PER/COL/ECU); 9:00 p.m. (ESP)

: 3:00 p.m. ET / (PER/COL/ECU); 9:00 p.m. (ESP) Canal TV: ESPN Deportes

ESPN Deportes Streaming: ESPN Select One