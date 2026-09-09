Uno de los grandes candidatos para ganar la Champions League tendrá su estreno en la competencia. Barcelona recibirá a Feyenoord en el Spotify Camp Nou este miércoles 9 de septiembre por la primera fecha de la fase liga, a las 11:45 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador), 1:45 p.m. (en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil) y 12:45 p.m. en Bolivia y Venezuela. Los azulgranas están dando la hora en LaLiga, donde son líderes y tienen números que ilusionan a los hinchas.

Con Rodri y Pedri, el cuadro azulgrana tiene una volante imponente. Además, Raphinha y Lamine Yamal son las grandes figuras del cuadro azulgrana. Cada vez que pasan al ataque generan peligro y saben cómo abrir la defensa rival. Hansi Flick es un entrenador que estudia a su contrincante y realiza una estrategia para que su equipo pueda salir airoso.

Feyenoord, por su parte, busca dar el golpe sumando en uno de los campos complicados del torneo. El cuadro de los Países Bajos es tercero en la liga con once puntos, a cuatro unidades de AZ Alkmaar, líder del campeonato. Es un equipo corto que busca aprovechar los errores defensivos de su rival para anotar.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Aquí puedes disfrutar del partido entre Barcelona vs. Feyenoord por la UEFA Champions League 2026-27.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Además de algunos países de Centroamérica. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

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Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Feyenoord por Champions League 2026-27

Fecha : Miércoles 9 de septiembre 2026

: Miércoles 9 de septiembre 2026 Partido : Barcelona vs. Feyenoord, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27.

: Barcelona vs. Feyenoord, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27. Hora : 11:45 (PER/COL/ECU); 13:45 (ARG/CHI)

: 11:45 (PER/COL/ECU); 13:45 (ARG/CHI) Canal en Latinoamérica : ESPN

: ESPN Streaming : Disney Plus

: Disney Plus Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España