Este domingo 21 de septiembre de 2025, el FC Barcelona recibirá al Getafe en el Estadi Johan Cruyff por la quinta fecha de LaLiga EA Sports . El partido comenzará a las 14:00 (hora de Perú) y se podrá ver EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por ESPN y Disney Plus para Sudamérica. Además, en Estados Unidos, se transmitirá por ESPN Deportes, ESPN Select y la ESPN App a las 3:00 PM (ET).

Ambos equipos llegan con un gran arranque de temporada. El Barcelona ocupa la segunda posición con 10 puntos, mientras que el Getafe se encuentra cuarto con 9 unidades. Una victoria del Getafe podría permitirle superar al Barça en la tabla de posiciones. Jugadores como Marcus Rashford, quien anotó un doblete ante Newcastle en la UEFA Champions League, y Mauro Arambarri, volante uruguayo del Getafe, serán claves en este enfrentamiento.

Partido FC Barcelona vs Getafe EN VIVO este domingo 21 de septiembre, disponible por ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica y Estados Unidos. (Diseño: Barcelona)

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO?

El partido estará disponible tanto en televisión como ONLINE, ofreciendo opciones para todos los espectadores. En Sudamérica, ESPN es la plataforma oficial para ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, así como también Disney+, con acceso a repeticiones y comentarios exclusivos. Los suscriptores podrán disfrutar de la transmisión en alta calidad desde smart TVs, computadoras, tablets o smartphones.

En Estados Unidos, ESPN cubrirá el partido a través de sus canales de TV y servicios de streaming como la ESPN App y ESPN+. Estas plataformas permiten seguir el partido en tiempo real, con estadísticas, análisis y repeticiones de goles, asegurando que los aficionados no se pierdan ningún detalle del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Getafe.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO por TV y ONLINE, FC Barcelona vs. Getafe?

En Sudamérica: El partido se podrá ver EN VIVO por ESPN en la mayoría de los proveedores de cable y satélite. Consulta con tu operador local para conocer el canal exacto y sigue el encuentro con la mejor calidad de imagen y sonido.

En Estados Unidos: Puedes verlo EN DIRECTO y ONLINE a través de la ESPN App o ESPN+. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar el partido desde tu computadora, smartphone, tablet o smart TV, con funciones como pausa en vivo y repetición de jugadas para no perder ningún detalle.

FC Barcelona recibe a Getafe en el Estadi Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO?

Para los suscriptores en Sudamérica, Disney Plus Premium permite seguir el partido directamente en tu televisor mediante la app disponible en smart TVs, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick o consolas de videojuegos. Solo inicia sesión con tu cuenta Premium y busca el partido en la sección de Fútbol o Deportes.

También puedes ver EN DIRECTO desde la web oficial de Disney Plus o mediante la app en tu smartphone o tablet. Esta plataforma ofrece transmisión en alta calidad, acceso a repeticiones y comentarios exclusivos, asegurando una experiencia completa para los fanáticos del fútbol.

Precios actuales de Disney Plus Premium en Sudamérica:

País Plan Premium (mensual) Perú PEN 34.45 Argentina ARS 7,299 Colombia COP 19,900 Chile CLP 6,900 Uruguay USD 9.49