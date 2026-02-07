¡El fútbol español se vive al máximo este sábado 7 de febrero! El FC Barcelona recibe al RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou por la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2026. La cita arranca a las 10:15 a.m. ET / 4:15 p.m. horario peninsular , brindándote la oportunidad de ver a las estrellas mundiales desde la comodidad de tu hogar. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Estados Unidos estará a cargo de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).

La escuadra de Hansi Flick llega en un estado de forma envidiable, consolidándose en la cima con 55 puntos tras un inicio espectacular. Tras vencer al Elche por 3-1, figuras como Lamine Yamal y Marcus Rashford han demostrado una química letal en el ataque culé. Con el Real Madrid pisándoles los talones a solo un punto, la victoria en casa es obligatoria para mantener el liderato hoy. Además, el equipo llega motivado tras sellar su pase a las semifinales de la Copa del Rey 2026 esta misma semana.

Por otro lado, el Mallorca de Jagoba Arrasate aterriza en Cataluña con el ánimo renovado tras golear recientemente 4-1 al Sevilla. Ubicados en la posición 14 con 24 unidades, los “Bermellones” necesitan sumar con urgencia para alejarse definitivamente de la zona de peligro. Jugadores como Vedat Muriqi y Sergi Darder serán las piezas clave para intentar dar la gran sorpresa ante el gigante azulgrana. Cabe recordar que en su último enfrentamiento, el Barça se impuso con un contundente 3-0 en la primera fecha liguera.

Conoce qué canales de TV y dónde ver señal online el partido entre FC Barcelona vs. RCD Mallorca EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 23 de LaLiga. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga 2026 en EE. UU.?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el partido FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

FC Barcelona es el líder absoluto de LaLiga EA Sports 2026 con 55 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. Mallorca

Fecha : Sábado, 07 de febrero del 2026

: Sábado, 07 de febrero del 2026 Partido : FC Barcelona vs. Mallorca por la jornada 23 de LaLiga

: FC Barcelona vs. Mallorca por la jornada 23 de LaLiga Lugar : Spotify Camp Nou de Barcelona, España

: Spotify Camp Nou de Barcelona, España Hora : 10:15 a.m. ET / (PER/COL/ECU); 4:15 p.m. (ESP)

: 10:15 a.m. ET / (PER/COL/ECU); 4:15 p.m. (ESP) Canal TV: ESPN Deportes

ESPN Deportes Streaming: ESPN Select One