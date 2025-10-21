Mira la señal de ESPN para ver el partido FC Barcelona vs. Olympiacos, este martes 21 de octubre, por la fecha 3 de la UEFA Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Piero Hatto

Vuelve la UEFA Champions League y uno de los candidatos juega en casa. Este martes 21 de octubre se disputará la tercera jornada del torneo, donde FC Barcelona chocará ante Olympiacos a partir de las 11:45 a.m. Perú y Colombia o 6:45 p.m. España, con transmisión de ESPN en TV o Disney Plus. Los blaugranas se ubican en la décimo sexta posición con 3 unidades, producto de un triunfo en el debut y una derrota ante el PSG en la jornada previa, por lo que una victoria será importante para empezar a aspirar a meterse al grupo de los 8 clasificados directamente a octavos de final.

¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs. Olympiacos en vivo?

El encuentro entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:

  • Sudamérica: Transmisión en Disney+ Plan Premium, que incluye los canales de ESPN en vivo.
  • Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 12:15 p.m. (ET).

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?

En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.

Acceso mediante Disney+

  1. Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+.
  2. Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa.
  3. Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo.
  4. Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.

Acceso mediante teleoperadoras

Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:

PaísOperadores principales
ArgentinaCablevisión, Telecentro, Supercanal
ColombiaClaro, ETB
ChileVTR, Entel
EcuadorTV Cable
PerúMovistar, Claro, DIRECTV
UruguayNuevo Siglo, Montecable

Pasos para ver ESPN a través de tu operador:

  1. Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
  2. Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
  3. Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.

En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:

Con suscripción por cable o satélite

  1. Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
  2. Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
  3. Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.

Sin suscripción por cable

  1. Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos.
  2. Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web.
  3. Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.

Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.

FC Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: martes 21 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
  • Horario: 11:45 a.m. Perú y Colombia / 1:45 p.m. Argentina y Chile
  • Canal TV: ESPN
  • Streaming: Disney Plus
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

