Vuelve la UEFA Champions League y uno de los candidatos juega en casa. Este martes 21 de octubre se disputará la tercera jornada del torneo, donde FC Barcelona chocará ante Olympiacos a partir de las 11:45 a.m. Perú y Colombia o 6:45 p.m. España, con transmisión de ESPN en TV o Disney Plus. Los blaugranas se ubican en la décimo sexta posición con 3 unidades, producto de un triunfo en el debut y una derrota ante el PSG en la jornada previa, por lo que una victoria será importante para empezar a aspirar a meterse al grupo de los 8 clasificados directamente a octavos de final.
¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs. Olympiacos en vivo?
El encuentro entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:
- Sudamérica: Transmisión en Disney+ Plan Premium, que incluye los canales de ESPN en vivo.
- Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 12:15 p.m. (ET).
¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?
En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.
Acceso mediante Disney+
- Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+.
- Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa.
- Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo.
- Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.
Acceso mediante teleoperadoras
Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:
|País
|Operadores principales
|Argentina
|Cablevisión, Telecentro, Supercanal
|Colombia
|Claro, ETB
|Chile
|VTR, Entel
|Ecuador
|TV Cable
|Perú
|Movistar, Claro, DIRECTV
|Uruguay
|Nuevo Siglo, Montecable
Pasos para ver ESPN a través de tu operador:
- Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
- Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
- Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.
En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:
Con suscripción por cable o satélite
- Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
- Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
- Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.
Sin suscripción por cable
- Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos.
- Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web.
- Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.
Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.
FC Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: martes 21 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
- Horario: 11:45 a.m. Perú y Colombia / 1:45 p.m. Argentina y Chile
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus