Vuelve la UEFA Champions League y uno de los candidatos juega en casa. Este martes 21 de octubre se disputará la tercera jornada del torneo, donde FC Barcelona chocará ante Olympiacos a partir de las 11:45 a.m. Perú y Colombia o 6:45 p.m. España, con transmisión de ESPN en TV o Disney Plus . Los blaugranas se ubican en la décimo sexta posición con 3 unidades, producto de un triunfo en el debut y una derrota ante el PSG en la jornada previa, por lo que una victoria será importante para empezar a aspirar a meterse al grupo de los 8 clasificados directamente a octavos de final.

¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs. Olympiacos en vivo?

El encuentro entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:

Sudamérica : Transmisión en Disney+ Plan Premium , que incluye los canales de ESPN en vivo .

: Transmisión en , que incluye los canales de . Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 12:15 p.m. (ET).

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?

En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.

Acceso mediante Disney+

Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+. Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa. Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo. Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.

Acceso mediante teleoperadoras

Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:

País Operadores principales Argentina Cablevisión, Telecentro, Supercanal Colombia Claro, ETB Chile VTR, Entel Ecuador TV Cable Perú Movistar, Claro, DIRECTV Uruguay Nuevo Siglo, Montecable

Pasos para ver ESPN a través de tu operador:

Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN. Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador). Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.

En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:

Con suscripción por cable o satélite

Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV. Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN. Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.

Sin suscripción por cable

Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos. Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web. Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.

Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.

FC Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 21 de octubre de 2025

martes 21 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic

Estadio Olímpico de Montjuic Horario: 11:45 a.m. Perú y Colombia / 1:45 p.m. Argentina y Chile

11:45 a.m. Perú y Colombia / 1:45 p.m. Argentina y Chile Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus