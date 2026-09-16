Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Camp Nou será escenario de uno de los partidos de la sexta jornada de ; este miércoles 16 de septiembre con la obligación de imponer condiciones como local y sumar puntos importantes en la pelea por los primeros puestos del campeonato español. El encuentro comenzará a las 16:30 en Argentina, Chile y Uruguay; y a las 14:30 en Colombia, Perú y Ecuador. La transmisión en vivo para Sudamérica estará disponible mediante el Plan Premium de Disney+.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el partido FC Barcelona vs. Racing en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Si tu alternativa es el streaming, debes suscribirte a Disney+ y contar con el plan que incluya los canales o eventos de ESPN habilitados en tu mercado.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaTelecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HDDisney+
PerúMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HDDisney+
ChileMovistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49Disney+
MéxicoSky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558Disney+
EcuadorCNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HDDisney+
UruguayCablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HDDisney+
ParaguayPersonal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HDDisney+
BoliviaEntel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HDDisney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO FC Barcelona vs. Racing EN DIRECTO?

ESPN 2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HDDisney+
ChileMovistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28Disney+
EcuadorGrupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HDDisney+
PerúMovistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HDDisney+
UruguayCablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39Disney+
ParaguayPersonal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HDDisney+
BoliviaEntel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HDDisney+
MéxicoSky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HDDisney+
República DominicanaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HDDisney+
HondurasSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
GuatemalaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
El SalvadorSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
NicaraguaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HDDisney+
Costa RicaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155Disney+
PanamáSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HDDisney+

¿Dónde ver Disney+ Premium online?

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+, que incluye una oferta deportiva ampliada con señales y eventos de ESPN, sujeto a disponibilidad territorial y a los derechos del partido.

PaísesDisney+ Premium mensualDisney+ Premium anual
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2.679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que incorporó los contenidos de Star+, cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. El catálogo exacto, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de LaLiga dependen del país, los derechos audiovisuales y la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN 3 con anuncios
  • Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos
  • Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
  • Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced
  • Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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