La fecha 21 del fútbol español presenta un choque determinante para las aspiraciones del Barça. Luego de ver interrumpida su racha ganadora, los blaugranas no tienen margen de error si desean evitar que el Real Madrid asuma la punta. El desafío de FC Barcelona será ante un Real Oviedo que, hundido en la zona de descenso buscará dar la sorpresa en territorio catalán. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Estados Unidos y Sudamérica estará a cargo de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga 2026?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.
¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga 2026 en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos, si prefieres ver el partido FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.
ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.
Precio de ESPN Select en Estados Unidos
|Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)
|Precio
|ESPN Select (Mensual)
|$12.99
|ESPN Select (Anual)
|$129.99
ESPN Select con Hulu y Disney+
|Combos de ESPN Select
|Precio
|Características
|ESPN Select Bundle
|$19.99
|Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|ESPN Select Bundle Premium
|$29.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|Paquete Disney Legacy
|$18.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC
|ESPN PPV para ver UFC
|Precio
|Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo
|$79.99
|Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento
|$134.98
Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. Real Oviedo
- Fecha: Domingo 25 de enero del 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Oviedo por la jornada 21 de la Liga
- Hora: 10:00 a.m. ET / (PER/COL/ECU); 4:00 p.m. (ESP)
- Canal TV: ESPN Deportes
- Streaming: ESPN Select One