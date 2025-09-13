ESPN se encarga de transmitir el partido entre FC Barcelona vs. Valencia por la jornada 4 de LaLiga, desde el Estadi Johan Cruyff. (Foto: Composición Mag)
El FC Barcelona de Hansi Flick buscará fortalecer su prometedor inicio en LaLiga EA Sports en la cuarta jornada, cuando enfrente al Valencia CF, este domingo 14 de septiembre desde el Estadi Johan Cruyf, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT / 9:00 p.m. (ESP). Desde cualquier país de Sudamérica, podrás seguir el partido en vivo online por la señal oficial de ESPN en directo y vía Disney Plus Premium. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online.

Actualmente, el equipo de Hansi Flick se encuentra en el cuarto lugar con 7 puntos, a solo dos del primer puesto, mientras que el Valencia CF, su próximo rival, está en la novena posición con 4 puntos. Este duelo, considerado un clásico de la era moderna, promete ser un encuentro lleno de intensidad, dadas las históricas rivalidades que han forjado ambos clubes a lo largo de los años.

Dónde ver ESPN en vivo, Barcelona vs. Valencia por TV y Online

Para ver el partido FC Barcelona vs. Valencia CF, podrás hacerlo vía ESPN en vivo online, que se encuentra disponible en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Si en caso tu opción es verlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSESESPN LATINOAMÉRICASTREAMING
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

Dónde ver Disney+ en vivo online, FC Barcelona vs. Valencia CF

Disney Plus también se encarga de transmitir el partido de la jornada 4 de LaLiga, entre FC Barcelona vs. Valencia CF en vivo y en directo a través de diferentes dispositivos móviles. Esta es la lista de precios bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSESDISNEY PLAN ESTÁNDARDISNEY PLAN PREMIUM
MéxicoMensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509
ArgentinaMensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599
ColombiaMensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900
PerúMensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90
ChileMensual: 9.900 / Anual: 82.900Mensual: 13.500 / Anual: 113.400
EcuadorMensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Fecha, hora, TV y Online para ver Barcelona vs. Valencia

  • Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF
  • Hora: 21:00 horario peninsular / 15:00 ET / 12:00 PT
  • Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Estadio: Estadi Johan Cruyf
  • Jornada: cuarta de LaLiga EA Sports 2024-2025
