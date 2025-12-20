Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el FC Barcelona vs. Villarreal por la Fecha 17 de LaLiga. Ambas escuadras estarán frente a frente este domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 4:15 pm en España, 10:15 am ET, 9:15 am CT, 8:15 am MT y 7:15 am PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que ESPN y Disney Plus transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El FC Barcelona intentará obtener una nueva victoria en esta nueva jornada de LaLiga. (Foto: Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

Después del triunfo 2-0 ante el Osasuna por la jornada anterior de la competición española, el conjunto ‘culé’, que marcha 1° con 43 puntos, está decidido a sumar de a tres nuevamente. El tema es que realizar esa tarea no será sencillo, pues el Villarreal (3° con 35 unidades) desea ‘dar el golpe’ en su casa. Cabe mencionar, además, que el partido que debió disputar en la fecha pasada (frente al Levante) acabó siendo pospuesto.

El FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?

ESPN Latinoamérica transmite su señal en numerosos países de la región, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Sintoniza ESPN para disfrutar el emocionante duelo entre FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios.

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.