Liga Deportiva Alajuelense y CD Olimpia vuelven a cruzar caminos este jueves 23 de octubre en una semifinal que paraliza al fútbol centroamericano. El estadio Alejandro Morera Soto vibrará con el partido de ida de la Copa Centroamericana 2025, donde manudos y albos buscarán dar el primer golpe rumbo a la gran final. El balón rodará a las 20:00 horas en Tegucigalpa y San José (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) .

Los aficionados en Costa Rica y Honduras podrán seguir la acción en sus Smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles, con transmisión en vivo por ESPN y streaming en Disney Plus Premium. A continuación, te compartimos los detalles sobre canales y planes de suscripción.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

ESPN en Honduras

En Honduras, se encuentra en los canales 301 SD y 652 HD de Claro TV, además de los canales 302 y 1 de Tigo Star.

Canales 301 SD y 652 HD de Claro TV

Canales 302 y 1 de Tigo Star

ESPN en Costa Rica

ESPN está disponible en el canal 504 de Kölbi, en los canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star, en los canales 20 SD y 105 HD de Cabletica, y en los canales 46 SD y 226 HD de Telecable.

Canal 504 de Kölbi

Canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star

Canales 20 SD y 105 HD de Cabletica

Canales 46 SD y 226 HD de Telecable

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

Estos son los precios y los planes disponibles en Honduras y Costa Rica del servicio streaming de Disney Plus Premium para poder ver el duelo entre LDA Alajuelense y CD Olimpia por la ida de los semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Precio de Disney Plus Premium en Honduras

Plan Estándar: 6.59 dólares/mes

Plan Premium: 7.99 dólares/mes

Precio de Disney Plus Premium en Costa Rica

Plan Estándar: 13.46 dólares/mes

Plan Premium: 17.99 dólares/mes

Horario, TV y dónde ver en vivo LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025

Fecha : Jueves 23 de octubre 2025

: Jueves 23 de octubre 2025 Partido : LDA Alajuelense vs. CD Olimpia, por semifinal de la Copa Centroamericana 2025

: LDA Alajuelense vs. CD Olimpia, por semifinal de la Copa Centroamericana 2025 Horario : 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT

: 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT Canal : ESPN | Streaming: Disney Plus Premium

: ESPN | Streaming: Disney Plus Premium Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica