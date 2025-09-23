Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Motagua protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El encuentro se disputará este martes 23 de septiembre, a las 20:00 horas (San José y Tegucigalpa) , en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. Si quieres verlo en tu Smart TV, computadora, tablet o celular desde Costa Rica o Honduras, la transmisión estará disponible por el canal ESPN y en streaming a través de Disney Plus Premium. Aquí te dejamos la información sobre los canales y precios de suscripciones.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, LDA Alajuelense vs. Motagua por Copa Centroamericana 2025?

ESPN en Costa Rica

ESPN está disponible en el canal 504 de Kölbi, en los canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star, en los canales 20 SD y 105 HD de Cabletica, y en los canales 46 SD y 226 HD de Telecable.

Canal 504 de Kölbi

Canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star

Canales 20 SD y 105 HD de Cabletica

Canales 46 SD y 226 HD de Telecable

ESPN en Honduras

En Honduras, se encuentra en los canales 301 SD y 652 HD de Claro TV, además de los canales 302 y 1 de Tigo Star.

Canales 301 SD y 652 HD de Claro TV

Canales 302 y 1 de Tigo Star

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, LDA Alajuelense vs. Motagua por Copa Centroamericana 2025?

Estos son los precios y los planes disponibles en Costa Rica y Honduras del servicio streaming de Disney Plus Premium para poder ver el duelo entre LDA Alajuelense y Motagua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Precio de Disney Plus Premium en Costa Rica

Plan Estándar: 13.46 dólares/mes

Plan Premium: 17.99 dólares/mes

Precio de Disney Plus Premium en Honduras

Plan Estándar: 6.59 dólares/mes

Plan Premium: 7.99 dólares/mes

Horario, TV y dónde ver en vivo LDA Alajuelense vs. Motagua por Copa Centroamericana 2025

Fecha : Viernes 23 de septiembre 2025

: Viernes 23 de septiembre 2025 Partido : LDA Alajuelense vs. Motagua, por cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

: LDA Alajuelense vs. Motagua, por cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 Horario : 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT

: 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT Canal : ESPN | Streaming: Disney Plus Premium

: ESPN | Streaming: Disney Plus Premium Estadio José Morera Soto de Alajuela, Costa Rica