La clasificación al Mundial Sub-20 ya está asegurada. Ahora México juega por volver a una final. El Tri se enfrenta este viernes 7 de agosto a Canadá en una de las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, con el título regional y la defensa de la corona conquistada hace dos años todavía en el horizonte.

México llega a esta instancia después de resolver los cuartos de final y asegurar uno de los cuatro boletos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. Canadá también cumplió con ese objetivo, por lo que el partido cambia de dimensión: ya no se trata de sobrevivir para llegar al Mundial, sino de quedar a noventa minutos de levantar el trofeo.

La semifinal se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y comenzará a las 8:00 p.m. del centro de México. ESPN transmitirá el México vs. Canadá EN VIVO en territorio mexicano y diferentes mercados de Latinoamérica, mientras que la cobertura online estará disponible mediante Disney+ Premium.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el encuentro arrancará a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT. La transmisión en ese mercado será diferente a la latinoamericana, con Fox Sports 2 (FS2) por televisión y fuboTV, ViX y FOX One entre las alternativas de streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Canadá por el Premundial Sub-20?

ESPN transmitirá México vs. Canadá EN VIVO este viernes 7 de agosto en México y diferentes países de América Latina. El encuentro corresponde a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y comenzará a las 8:00 p.m. del centro de México.

La señal deportiva estará disponible también en diferentes mercados de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La cobertura mediante Disney+ Premium cambia de acuerdo con la región desde la que se acceda al servicio.

Quienes prefieran seguir México vs. Canadá por Internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium en los territorios latinoamericanos habilitados. La plataforma integra dentro de su oferta deportiva las transmisiones de ESPN disponibles en cada mercado.

Canales de ESPN para ver México vs. Canadá

PAÍSES CANALES TV STREAMING México ESPN Disney+ Premium México Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Canadá Sub-20 en México?

En México, la semifinal podrá verse EN VIVO por ESPN desde las 8:00 p.m. del centro del país. La alternativa por Internet será Disney+ Premium México, que permite acceder a la programación deportiva habilitada para sus suscriptores.

El escenario ya no es el mismo de los cuartos de final. México tiene garantizada su presencia en el Mundial Sub-20 de 2027 y puede concentrar todos sus esfuerzos en la defensa del campeonato regional que conquistó en 2024.

Jugar esta semifinal en Ciudad de México añade otro componente al desafío. El Tri tendrá nuevamente el respaldo de su público, pero también la obligación de superar a Canadá para evitar que la defensa del título termine antes del partido decisivo.

¿Dónde ver México vs. Canadá EN VIVO en USA?

La transmisión cambia para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos. México vs. Canadá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT.

El partido podrá verse por televisión mediante Fox Sports 2 (FS2). Para seguir la semifinal online estarán disponibles fuboTV, ViX y FOX One, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio.

ZONA DE EE. UU. HORARIO TV STREAMING Eastern Time (ET) 10:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Central Time (CT) 9:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Mountain Time (MT) 8:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Pacific Time (PT) 7:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One

De esta manera, la cobertura estadounidense queda separada de ESPN y Disney+ Premium, señales utilizadas para la transmisión en México y buena parte del mercado latinoamericano.

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Canadá?

Disney+ Premium será la alternativa para seguir México vs. Canadá por streaming en México y diferentes países de Latinoamérica. El servicio ofrece acceso a la programación deportiva de ESPN incluida dentro de su plan Premium, aunque las señales disponibles dependen del territorio.

Los suscriptores podrán acceder desde teléfonos móviles, tablets, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles conectados a Internet. En México, la transmisión corresponde a Disney+ Premium México.

Antes del comienzo de la semifinal es recomendable comprobar que el encuentro aparezca dentro de la programación deportiva disponible en la cuenta, especialmente cuando se accede al servicio desde un territorio diferente.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Disney+ puede utilizarse en diferentes dispositivos para seguir la programación deportiva disponible en la plataforma:

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Canadá Sub-20

FICHA MÉXICO VS. CANADÁ EN VIVO POR EL PREMUNDIAL SUB-20 Fecha Viernes 7 de agosto de 2026 Partido México vs. Canadá Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Semifinal Hora México (CDMX) 8:00 p.m. Hora Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT TV en México ESPN Streaming en México Disney+ Premium México TV en Estados Unidos Fox Sports 2 (FS2) Streaming en Estados Unidos fuboTV, ViX y FOX One Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México Clasificación al Mundial México y Canadá ya clasificados al Mundial Sub-20 de 2027