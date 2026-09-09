ESPN transmite el partido CD Motagua vs. Alianza FC EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. (Foto: Composición Mag)
ESPN transmite el partido CD Motagua vs. Alianza FC EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

CD Motagua vs. Alianza FC protagonizan uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El partido se jugará este 9 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, a partir de las 21:0 hora local. Con el pase a semifinales en disputa, el cruce reúne a dos clubes de peso en Centroamérica y concentra la atención de los aficionados que siguen el torneo regional.

¿Quieres ver el partido CD Motagua vs. Alianza FC EN VIVO y EN DIRECTO? Desde Centroamérica, podrás seguir la señal oficial de ESPN para seguir el enfrentamiento por televisión y streaming online desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO el partido CD Motagua vs. Alianza FC EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Motagua recibe a Alianza FC este miércoles 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. En toda Centroamérica, la transmisión oficial corresponde a ESPN en TV y a Disney+ por streaming.

País / territorioDónde verlo por TVCómo verlo onlineReferencia de la señal
HondurasESPNDisney+Partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa
El SalvadorESPNDisney+Señal regional oficial de la Copa Centroamericana
GuatemalaESPNDisney+Señal regional oficial de la Copa Centroamericana
NicaraguaESPNDisney+Señal regional oficial de la Copa Centroamericana
Costa RicaESPNDisney+Señal regional oficial de la Copa Centroamericana
PanamáESPNDisney+Panamá tiene una hora más que Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica
BeliceESPNDisney+Horario equivalente al de Honduras y El Salvador

El encuentro se juega en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Honduras, y corresponde al partido de ida de los cuartos de final. La vuelta está programada dentro de la misma serie para la semana siguiente, entre el 16 y 17 de septiembre.laprensa+1

Concacaf confirma que ESPN y Disney+ poseen los derechos de la Copa Centroamericana para Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe. Por ello, la opción más directa para quien busca verlo por internet en los países centroamericanos es contar con una suscripción activa a Disney+ que incluya eventos deportivos en vivo.

¿A qué hora juega CD Motagua vs. Alianza FC HOY 9 de septiembre?

País / territorioHora local
Honduras9:06 p. m.
El Salvador9:06 p. m.
Guatemala9:06 p. m.
Nicaragua9:06 p. m.
Costa Rica9:06 p. m.
Panamá10:06 p. m.
Belice9:06 p. m.

Antecedentes entre CD Motagua y Alianza FC

El historial registra tres enfrentamientos previos entre ambas instituciones en torneos internacionales organizados por CONCACAF, con un balance de una victoria para CD Motagua y dos empates, sin triunfos para el combinado salvadoreño hasta el momento.

  • 4 de noviembre de 2020: Alianza FC 1-1 CD Motagua (Liga CONCACAF – Octavos de final)
  • 31 de octubre de 2019: CD Motagua 3-0 Alianza FC (Liga CONCACAF – Semifinales)
  • 24 de octubre de 2019: Alianza FC 1-1 CD Motagua (Liga CONCACAF – Semifinales)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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