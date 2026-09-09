CD Motagua vs. Alianza FC protagonizan uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El partido se jugará este 9 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, a partir de las 21:0 hora local . Con el pase a semifinales en disputa, el cruce reúne a dos clubes de peso en Centroamérica y concentra la atención de los aficionados que siguen el torneo regional.

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Motagua recibe a Alianza FC este miércoles 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. En toda Centroamérica, la transmisión oficial corresponde a ESPN en TV y a Disney+ por streaming.

País / territorio Dónde verlo por TV Cómo verlo online Referencia de la señal Honduras ESPN Disney+ Partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa El Salvador ESPN Disney+ Señal regional oficial de la Copa Centroamericana Guatemala ESPN Disney+ Señal regional oficial de la Copa Centroamericana Nicaragua ESPN Disney+ Señal regional oficial de la Copa Centroamericana Costa Rica ESPN Disney+ Señal regional oficial de la Copa Centroamericana Panamá ESPN Disney+ Panamá tiene una hora más que Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica Belice ESPN Disney+ Horario equivalente al de Honduras y El Salvador

El encuentro se juega en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Honduras, y corresponde al partido de ida de los cuartos de final. La vuelta está programada dentro de la misma serie para la semana siguiente, entre el 16 y 17 de septiembre.laprensa+1

Concacaf confirma que ESPN y Disney+ poseen los derechos de la Copa Centroamericana para Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe. Por ello, la opción más directa para quien busca verlo por internet en los países centroamericanos es contar con una suscripción activa a Disney+ que incluya eventos deportivos en vivo.

¿A qué hora juega CD Motagua vs. Alianza FC HOY 9 de septiembre?

País / territorio Hora local Honduras 9:06 p. m. El Salvador 9:06 p. m. Guatemala 9:06 p. m. Nicaragua 9:06 p. m. Costa Rica 9:06 p. m. Panamá 10:06 p. m. Belice 9:06 p. m.

Antecedentes entre CD Motagua y Alianza FC

El historial registra tres enfrentamientos previos entre ambas instituciones en torneos internacionales organizados por CONCACAF, con un balance de una victoria para CD Motagua y dos empates, sin triunfos para el combinado salvadoreño hasta el momento.

4 de noviembre de 2020: Alianza FC 1-1 CD Motagua (Liga CONCACAF – Octavos de final)

31 de octubre de 2019: CD Motagua 3-0 Alianza FC (Liga CONCACAF – Semifinales)

24 de octubre de 2019: Alianza FC 1-1 CD Motagua (Liga CONCACAF – Semifinales)