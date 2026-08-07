Motagua recibe este jueves 6 de agosto a FAS por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa y comenzará a las 9:00 p.m. tanto en Honduras como en El Salvador. Para los aficionados que quieran seguirlo por televisión, ESPN tendrá la transmisión, mientras que Disney+ Premium Norte será la alternativa para verlo online.
El encuentro presenta dos situaciones diferentes. Motagua ya sabe lo que es ganar en esta edición después de comenzar su participación con una goleada 5-0 sobre Verdes FC. FAS, por su parte, tendrá su primera presentación en el torneo y buscará sumar como visitante ante uno de los representantes hondureños del Grupo D.
Para ver Motagua vs. FAS desde un Smart TV, computadora, tablet o celular, los aficionados de Honduras y El Salvador podrán acceder a Disney+ Premium Norte. Quienes tengan contratado un servicio de televisión por cable o satélite deberán buscar la señal de ESPN en la grilla de su operador.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Motagua vs. FAS por Copa Centroamericana 2026?
La señal de ESPN estará disponible para seguir Motagua vs. FAS este jueves 6 de agosto desde Honduras y El Salvador. El encuentro comenzará a las 9:00 p.m. en ambos países.
La numeración de ESPN cambia dependiendo del operador y del tipo de servicio contratado. Estas son algunas de las principales alternativas para encontrar el canal.
¿Qué canal es ESPN en Honduras para ver Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026?
En Honduras, ESPN transmitirá el partido Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026. La señal está disponible en los principales operadores de televisión de paga del país, aunque el número del canal cambia dependiendo del proveedor y del paquete contratado.
Estos son los canales de ESPN disponibles en Tigo, Claro TV, Sky y Maxcom Honduras:
|Tigo Honduras
|302 HD
|303 HD
|ESPN 3: 304 / ESPN 4: 305 / ESPN 5: 306 / ESPN 6: 307
|Claro TV Plus
|203 SD / 1200 HD
|205 SD / 1205 HD
|ESPN 3: 206/1206 / ESPN 4: 209/1209
|Sky Honduras
|551 SD / 561 HD
|548 SD / 562 HD
|ESPN 3: 563 / ESPN 4: 564 / ESPN 5: 565
|Maxcom Honduras
|41
|42
|ESPN 4: 46 / ESPN 6: 61
La disponibilidad de cada señal puede variar según el plan contratado. Para ver el encuentro por Internet, la alternativa en Honduras será Disney+ Premium Norte.
¿Qué canal es ESPN en El Salvador para ver Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026?
En El Salvador, los aficionados de FAS también podrán seguir el encuentro frente a Motagua mediante ESPN. La señal forma parte de las grillas de operadores como Claro TV, Tigo y Sky, con diferentes números dependiendo del servicio contratado.
Estos son los principales canales de ESPN disponibles en El Salvador:
|OPERADOR
|ESPN
|ESPN 2
|OTROS CANALES ESPN
|Claro TV Plus
|203
|205
|ESPN 3: 206 / ESPN 4: 209 / ESPN 5: 211 / ESPN 6: 213
|Claro TV Satelital
|301 SD / 662 HD
|302 SD / 664 HD
|ESPN 3: 303/663 / ESPN 4: 305/653
|Tigo El Salvador
|301 HD
|302 HD
|ESPN 4: 304 / ESPN 5: 303 / ESPN 6: 305
|Sky El Salvador
|551 SD / 561 HD
|548 SD / 562 HD
|ESPN 3: 563 / ESPN 4: 564 / ESPN 5: 565
Los números pueden cambiar dependiendo del paquete y la tecnología utilizada por cada operador. Los usuarios que prefieran seguir Motagua vs. FAS online podrán hacerlo mediante Disney+ Premium Norte.
¿Cómo ver ESPN online para seguir Motagua vs. FAS?
La alternativa para ver Motagua vs. FAS por Internet en Honduras y El Salvador será Disney+ Premium Norte. El servicio concentra la oferta deportiva de ESPN en estos mercados y puede utilizarse desde diferentes dispositivos compatibles.
Esto permite seguir el encuentro desde un Smart TV sin necesidad de utilizar el decodificador tradicional, además de computadoras, celulares y tablets.
Entre los dispositivos compatibles se encuentran:
- Smart TV compatibles
- Teléfonos Android
- iPhone y iPad
- Tablets
- Computadoras mediante navegador
- Dispositivos de streaming compatibles
- Consolas compatibles
Es necesario contar con el plan que incluya el contenido deportivo correspondiente para acceder a la transmisión.
¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Motagua vs. FAS?
Disney+ Premium Norte será la opción de streaming para seguir Motagua vs. FAS en Honduras y El Salvador este jueves 6 de agosto.
La plataforma permite acceder a la cobertura deportiva de ESPN mediante Internet, por lo que representa una alternativa para quienes no tengan contratado un servicio tradicional de televisión por cable o prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles.
El partido comenzará simultáneamente a las 9:00 p.m. en Tegucigalpa y San Salvador.
¿Dónde ver Motagua vs. FAS en Estados Unidos?
Los aficionados hondureños y salvadoreños residentes en Estados Unidos tendrán una transmisión diferente. Los derechos para el mercado estadounidense corresponden a CBS Sports, por lo que el encuentro estará disponible mediante CBS Sports Golazo y Paramount+.
Los horarios para Estados Unidos son los siguientes:
|Eastern Time (ET)
|11:00 p.m.
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|Central Time (CT)
|10:00 p.m.
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|Mountain Time (MT)
|9:00 p.m.
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|Pacific Time (PT)
|8:00 p.m.
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
De esta manera, ESPN y Disney+ Premium corresponden a la cobertura para Honduras, El Salvador y otros mercados latinoamericanos, mientras que Paramount+ y CBS Sports Golazo son las alternativas para seguir el encuentro desde Estados Unidos.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Motagua vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026
|FICHA
|MOTAGUA VS. FAS POR COPA CENTROAMERICANA 2026
|Fecha
|Jueves 6 de agosto de 2026
|Partido
|Motagua vs. FAS
|Competición
|Copa Centroamericana de Concacaf 2026
|Grupo
|Grupo D
|Hora Honduras
|9:00 p.m.
|Hora El Salvador
|9:00 p.m.
|Hora Estados Unidos
|11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT
|Canal Honduras
|ESPN
|Canal El Salvador
|ESPN
|Streaming Honduras
|Disney+ Premium Norte
|Streaming El Salvador
|Disney+ Premium Norte
|TV Estados Unidos
|CBS Sports Golazo
|Streaming Estados Unidos
|Paramount+
|Estadio
|Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés
|Ciudad
|Tegucigalpa, Honduras